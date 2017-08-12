Цинциннати. Долгополов и Бондаренко выступят в квалификации

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Александрия – Шахтер. Анонс 13:37 — Vadim Kuzmenko Такое желание обосрать что даже за грамматикой не следишь! 13:36 — Vadim Kuzmenko АПЛ началась от где футбол. А не твои кони да свиньи такой же хлам как и у нас! 13:23 — vj-slim припекают*

Домагой Вида прощается с Динамо 13:25 — sifo такой защитник) честно, только благодаря Виде* Динамо держало оборону, как второй кеп, в команде)...