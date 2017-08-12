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Цинциннати. Долгополов и Бондаренко выступят в квалификации

Два представителя Украины сыграют в квалификации турнира

  • 12.08.2017 12:29
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Два представителя Украины Александр Долгополов и Катерина Бондаренко стартуют в квалификации турнира в Цинциннати.

Долгополов получил пятый номер посева и в первом раунде сыграет против американца Рэйли Опелки.

В соперниках у Катерины Бондаренко россиянка Наталья Вихлянцева (10).

Источник — Sport.ua

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