Торонто. Л. Киченок и Меличар проиграли первой паре турнира

Людмила Киченок и Николь Меличар завершили свои выступления на турнире в Торонто.
Украино-американский дуэт добрался до четвертьфинала, где уступил лучшей парной команде мира россиянкам Веснина/Макарова – 4:6, 4:6.
В следующем круге россиянки встретятся с Надеждой Киченок и Анастасией Родионовой.
Источник — Sport.ua
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