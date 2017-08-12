Торонто. Л. Киченок и Меличар проиграли первой паре турнира

С чего бы это, человек смешной если считает иначе? Значит, я тоже смешной, т.к. считаю также. Пос...

Если не помешает травма-инфекция-дождь-ветер-и много другой лабуды.

Совершенно правильно. Если в этом матче Вернидуб потеряет хоть одно очко ( ), станет вопрос о е...

Для Зари это очень важный матч. Если и тут не выиграют то попасть в топ 6 будет очень сложно!