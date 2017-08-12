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Торонто. Л. Киченок и Меличар проиграли первой паре турнира

В следующем круге Веснина/Макарова сыграют против Надежды Киченок

  • 12.08.2017 10:02
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Людмила Киченок и Николь Меличар завершили свои выступления на турнире в Торонто.

Украино-американский дуэт добрался до четвертьфинала, где уступил лучшей парной команде мира россиянкам Веснина/Макарова – 4:6, 4:6.

В следующем круге россиянки встретятся с Надеждой Киченок и Анастасией Родионовой.

Источник — Sport.ua

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