Торонто. Матч Свитолина - Мугуруса не был доигран из-за дождя

Четвертьфинальный поединок турнира WTA в Торонто между Элиной Свитолиной и Гарбинье Мугурусой будет доигран в субботу.
Поединок начался в пятницу, но соперницы сыграли только один сет, после чего вмешался дождь. Первая партия осталась за испанской теннисисткой – 6:4.
Возобновление матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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надіємся, що пауза піде на користь Еліні...
Навпаки невчасно перервали матч..після першого програного сету Еліна точно виграла б другий а так пауза ця скоріше всього піде на користь Мугурусі
Ти смішний.
deN_92, 12.08.2017 09:42 надіємся, що пауза піде на користь Еліні... Навпаки невчасно перервали матч..після першого програного сету Еліна точно виграла б другий а так пауза ця скоріше всього піде на користь Мугурусі
Ти смішний.
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