Торонто. Матч Свитолина - Мугуруса не был доигран из-за дождя

Четвертьфинальный поединок турнира WTA в Торонто между Элиной Свитолиной и Гарбинье Мугурусой будет доигран в субботу.

Поединок начался в пятницу, но соперницы сыграли только один сет, после чего вмешался дождь. Первая партия осталась за испанской теннисисткой – 6:4.

Возобновление матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.