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Торонто. Матч Свитолина - Мугуруса не был доигран из-за дождя

Первую партию украинка проиграла 4:6

  • 12.08.2017 09:12
  • 1514 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Четвертьфинальный поединок турнира WTA в Торонто между Элиной Свитолиной и Гарбинье Мугурусой будет доигран в субботу.

Поединок начался в пятницу, но соперницы сыграли только один сет, после чего вмешался дождь. Первая партия осталась за испанской теннисисткой – 6:4.

Возобновление матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    deN_92
      deN_92, 12.08.2017 09:42
    +3
    надіємся, що пауза піде на користь Еліні...
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    ruslan17c
      ruslan17c, 12.08.2017 10:12
    0
    deN_92, 12.08.2017 09:42
    надіємся, що пауза піде на користь Еліні...
    Навпаки невчасно перервали матч..після першого програного сету Еліна точно виграла б другий а так пауза ця скоріше всього піде на користь Мугурусі
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    Eurospring
      Eurospring, 12.08.2017 10:23
    0
    ruslan17c, 12.08.2017 10:12
    deN_92, 12.08.2017 09:42
    надіємся, що пауза піде на користь Еліні...

    Навпаки невчасно перервали матч..після першого програного сету Еліна точно виграла б другий а так пауза ця скоріше всього піде на користь Мугурусі

    Ти смішний.
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    nicolo255
    online
      nicolo255, 12.08.2017 10:33
    0
    Eurospring, 12.08.2017 10:23
    ruslan17c, 12.08.2017 10:12
    deN_92, 12.08.2017 09:42 надіємся, що пауза піде на користь Еліні... Навпаки невчасно перервали матч..після першого програного сету Еліна точно виграла б другий а так пауза ця скоріше всього піде на користь Мугурусі

    Ти смішний.
    С чего бы это, человек смешной если считает иначе? Значит, я тоже смешной, т.к. считаю также. После проигранной партии у человека больше настроя и рвения отыграться, и теннис это изначально психология. Только если Элина сможет настроиться в этот перерыв, она возьмет матч, на что мы все очень надеемся.
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