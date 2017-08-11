Сборная Украины U-14 сыграет в финале чемпионата мира

В полуфинале World Junior Tennis украинские теннисистки обыграли представительниц Чехии.
Проиграв стартовый сет Линде Фрухвиртовой, Любовь Костенко с трудом взяла у соперницы вторую партию, но в решающей не оставила ей шансов: 3:6, 6:4, 6:1.
Дарья Лопатецкая во втором сете матча против Катержины Манделиковой вела со счётом 4:1, после чего чешка выиграла три гейма, но затем украинка перехватила инициативу и довела матч до победы: 6:4, 6:4.
Отметим, что наша сборная во второй раз подряд вышла в финал Чемпионата мира среди игроков до 14 лет. Соперницами украинок в решающем матче станет команда из Соединённых Штатов Америки, которая в прошлом году и уступила украинкам в финале соревнований.
Источник — Большой теннис Украины
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