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Элина СВИТОЛИНА: «Винус играет с 1994 года, а я тогда только родилась»

Украинская теннисистка прокомментировала свою победу над американкой

  • 11.08.2017 12:19
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Винус Вильямс на турнире в Торонто.

- Я просто старалась фокусироваться на своей игре и проводить очко за очком, - говорит Свитолина. - Старалась в нужный момент быть в игре, быстро двигаться, следить за мячом и бить так глубоко, насколько могла, чтобы соперница чувствовала дискомфорт. Мне было необходимо оставаться спокойной и действительно быть сосредоточенной на каждом розыгрыше. Очень рада, что смогла выиграть в двух сетах.

Я знаю Винус уже много лет. Когда на корте шло представление и объявили, что Винус стала играть профессионально с 1994 года, а я только родилась в этом году, то у меня была такая реакция, мол, ладно, тогда мне нужно действительно тяжело поработать в сегодняшнем матче. Для меня большая честь побывать на одном корте с Винус, тем более, что я смогла ее обыграть, показать свой теннис и стабильную игру - с моей стороны сегодня было очень, очень хорошее выступление.

В этом матче я ожидала, что Уильямс будет оказывать давление на моей подаче, потому что так она и играет. Я старалась удерживать внимание на тех вещах, которые сама могла контролировать. Например, готовиться к подаче и сразу к следующему удару, потому что Винус играет на приеме очень быстро. Я осталась довольна, что на протяжении всего матча проявила стабильность и не допускала большого количества невынужденных ошибок. С моей стороны это была достойная игра.

Во втором сете был очень важный гейм, когда я уже лидировала, но Винус получила брейкпоинт. Я понимала, насколько сейчас важный момент, поэтому максимально фокусировалась на подаче и на втором ударе. Если ты дашь ей даже маленькие шансы, она может вернуться в игру и тогда мы окажемся в равном положении. Было крайне важно хорошо подавать и потом оказывать давление на приеме, а также не допускать ошибки на простых ударах. Сейчас моя игра на более хорошем уровне, поэтому где-то я и могу ошибиться, но в целом справляюсь с розыгрышами гораздо лучше.

В четвертьфинале канадского Премьера Элина Свитолина померяется силами с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Источник — Большой теннис Украины

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