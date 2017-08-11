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Элина СВИТОЛИНА: «Такие победы добавляют уверенности в своих силах»

Первая ракетка Украины прокомментировала победу над Винус Уильямс

  • 11.08.2017 10:10
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sapronov-tennis.org
© sapronov-tennis.org

После победы над Винас Вильямс в третьем раунде турнира WTA premier 5 Rogers cup, Элина Свитолина стала одной из немногих теннисисток мира, которым удавалось обыграть обеих сестер Вильямс. С этой темы и начался наш разговор.

— Поздравляю Вас с этой победой. Вы сегодня показали прекрасный теннис, не оставив 5-кратной чемпионке Уимблдона никаких шансов. Теперь на Вашем счету победы над обеими сестрами! Это мало кому удавалось!
— Да, это знаменательно! Хотя, честно говоря, я не думала об этом. Да и вообще не задумываюсь о таких вещах много, чтобы расслабляться и не упустить в жизни чего-то более важного. Другое дело, что уверенности в своих силах такие победы, конечно, добавляют.

— Уверенности Вам не занимать! Вы как раз известны своим умением выпутываться из самых сложных ситуаций в матчах. Это Ваша природная черта характера или вырабатывается по ходу карьеры?
— На самом деле, уверенность в себе – это умение держать концентрацию в матче до последнего розыгрыша. Это очень не просто. В чем-то помогает мой характер, что-то приходит с опытом.

— Ваша карьера складывается весьма удачно, поступательно, без резких скачков. Год от года Вы поднимаетесь все выше в рейтинге. Как удается избежать этих ups and downs?
— У меня это происходит благодаря каждодневным целенаправленным тренировкам. Что-то все время пытаешься улучшить, не останавливаться на достигнутом. И в этом мне помогают все члены моей команды. Я еще очень хочу совершенствоваться в своем деле…

— Не могли бы рассказать о них? Кто составляет Вашу команду сегодня?
— Это, прежде всего, француз Тьерри Асьон, бывший профи, он одновременно тренирует Цонгу, затем спарринг Андрю Беттлс, тренер по фитнесу Оливер…

— Ваша семья как-то тоже участвует в этом процессе?
— Конечно, все помогают. Раньше мама почти всегда ездила со мной на турниры, а с 19 лет я уже часто езжу самостоятельно со своей командой. Но мама и папа и сейчас иногда тоже приезжают со мной.

— Вы побили все национальные женские рекорды по продвижению в мировом теннисном рейтинге, поднявшись уже на 5 место. Изменилось ли Ваше положение в жизни после этого, как Вы попали в Тор-10?
— Существенно нет. С друзьями отношения те же, что и прежде, а вот внимание со стороны спортивного бизнеса, конечно, возросло. Но я стараюсь относиться к этому аккуратно, не забывая расставлять акценты. На первом месте у меня по-прежнему теннис, в котором я хочу совершенствоваться все больше и больше.

Источник — Sapronov-tennis.org

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