Монреаль. Надаль проиграл 143-й ракетке мира и упустил стать первым

143-я ракетка мира продолжает свою триумфальную неделю на домашних кортах. После победы во втором раунде над Хуаном Мартином дель Потро, канадец сумел оставить за бортом турнира лидера посева. 18-летний Шаповалов стал самым молодым теннисистом, которому удалось обыграть Рафаэля Надаля после Борны Чорича (интересно, что в прошлом раунде в Монреале Надаль победил именно хорвата, сравняв счет в статистике личных встреч).



Для победы в первой партии против Шаповалов Надалю хватило одного брейка в восьмом гейме, после чего испанец "под ноль" подал на сет. Шаповалову удалось перехватить инициативу в начале второй партии и уйти в отрыв с брейком (4-1). У Дениса было два скрытых сетбола, однако Рафа подачу отстоял, после чего сам сделал брейк. В десятом гейме испанец вел 30:15 на своей подаче, но дальше проиграл три мяча подряд, что позволило сопернику записать сет в свой актив. Канадцу удалось сдержать штурм Надаля на старте решающей партии: отыграв брейкпоинт в дебютном гейме, Шаповалов смог удержать и свою следующую подачу в затяжной борьбе (десять раз был счет "ровно", а испанец не реализовал три брейкпоинта). И в следующем гейме Денис отыграл еще две возможности на брейк для Рафы, после чего семь геймов соперники уверенно провели на своих подачах.



На решающем тайбрйке Надаль сразу же вышел вперед с мини-брейком (3-0), однако Шаповалов счет сравнял. Из следующих пяти розыгрышей канадец отдал своему конкуренту всего один (7-4) и за 2 часа и 50 минут оформил победу над первой ракеткой турнира. Напомним, что выход в полуфинал на Мастерсе в Монреале гарантировал бы Рафаэлю Надалю первую строчку в рейтинге АТР уже с понедельника.



ФАКТЫ О ПОБЕДЕ ДЕНИСА ШАПОВАЛОВА

- В возрасте 18 лет и 3 месяцев Денис Шаповалов становится самым юным четвертьфиналистом на Мастерсах за историю соревнований (с 1990-го года). На кортах канадского турнира никому после Бьорна Борга (сезон-1974) в столь молодом возрасте не удавалось пробиться в 1/4 финала (Боргу на тот момент было 18 лет и 2 месяца).

- Шаповалов, который попал в основную сетку благодаря "wild card" от организаторов, на следующей неделе установит новый личный рекорд в рейтинге АТР. Денис уже гарантировал себе 100-е место, но может значительно улучшить свое положение в случае победы в 1/4 финала над Адрианом Маннарино.

- Шаповалов - игрок с самым низким рейтингом, который:

-- победил соперника из топ-двойки АТР с Уимблдонского турнира-2014 (Ник Кириос против Рафаэля Надаля в четвертом круге);

-- обыграл Надаля с того самого матча испанца против Кириоса трехлетней давности;

-- прошел в четвертьфинал Мастерса с Индиан-Уэллса в 2011 году, когда в 1/4 пробился 239-й в АТР Иво Карлович.

COUPE ROGERS - ATP World Tour Masters 1000

Монреаль, Канада • 7-13 августа • хард • $4,662,300

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд



Третий круг

[WC] Денис Шаповалов (Канада) - [1] Рафаэль Надаль (Испания) 3-6 6-4 7-6(4)