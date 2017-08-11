Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Монреаль. Надаль проиграл 143-й ракетке мира и упустил стать первым

Денис Шаповалов продолжает творить сенсации в Канаде

  • 11.08.2017 09:48
  • 223 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Денис Шаповалов
© Getty Images. Денис Шаповалов

143-я ракетка мира продолжает свою триумфальную неделю на домашних кортах. После победы во втором раунде над Хуаном Мартином дель Потро, канадец сумел оставить за бортом турнира лидера посева. 18-летний Шаповалов стал самым молодым теннисистом, которому удалось обыграть Рафаэля Надаля после Борны Чорича (интересно, что в прошлом раунде в Монреале Надаль победил именно хорвата, сравняв счет в статистике личных встреч).

Для победы в первой партии против Шаповалов Надалю хватило одного брейка в восьмом гейме, после чего испанец "под ноль" подал на сет. Шаповалову удалось перехватить инициативу в начале второй партии и уйти в отрыв с брейком (4-1). У Дениса было два скрытых сетбола, однако Рафа подачу отстоял, после чего сам сделал брейк. В десятом гейме испанец вел 30:15 на своей подаче, но дальше проиграл три мяча подряд, что позволило сопернику записать сет в свой актив. Канадцу удалось сдержать штурм Надаля на старте решающей партии: отыграв брейкпоинт в дебютном гейме, Шаповалов смог удержать и свою следующую подачу в затяжной борьбе (десять раз был счет "ровно", а испанец не реализовал три брейкпоинта). И в следующем гейме Денис отыграл еще две возможности на брейк для Рафы, после чего семь геймов соперники уверенно провели на своих подачах.

На решающем тайбрйке Надаль сразу же вышел вперед с мини-брейком (3-0), однако Шаповалов счет сравнял. Из следующих пяти розыгрышей канадец отдал своему конкуренту всего один (7-4) и за 2 часа и 50 минут оформил победу над первой ракеткой турнира. Напомним, что выход в полуфинал на Мастерсе в Монреале гарантировал бы Рафаэлю Надалю первую строчку в рейтинге АТР уже с понедельника.

ФАКТЫ О ПОБЕДЕ ДЕНИСА ШАПОВАЛОВА
- В возрасте 18 лет и 3 месяцев Денис Шаповалов становится самым юным четвертьфиналистом на Мастерсах за историю соревнований (с 1990-го года). На кортах канадского турнира никому после Бьорна Борга (сезон-1974) в столь молодом возрасте не удавалось пробиться в 1/4 финала (Боргу на тот момент было 18 лет и 2 месяца).
- Шаповалов, который попал в основную сетку благодаря "wild card" от организаторов, на следующей неделе установит новый личный рекорд в рейтинге АТР. Денис уже гарантировал себе 100-е место, но может значительно улучшить свое положение в случае победы в 1/4 финала над Адрианом Маннарино.
- Шаповалов - игрок с самым низким рейтингом, который:
-- победил соперника из топ-двойки АТР с Уимблдонского турнира-2014 (Ник Кириос против Рафаэля Надаля в четвертом круге);
-- обыграл Надаля с того самого матча испанца против Кириоса трехлетней давности;
-- прошел в четвертьфинал Мастерса с Индиан-Уэллса в 2011 году, когда в 1/4 пробился 239-й в АТР Иво Карлович.

COUPE ROGERS - ATP World Tour Masters 1000
Монреаль, Канада • 7-13 августа • хард • $4,662,300
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Третий круг
[WC] Денис Шаповалов (Канада) - [1] Рафаэль Надаль (Испания) 3-6 6-4 7-6(4)

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.