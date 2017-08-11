Торонто. Свитолина громит В. Уильямс на пути в четвертьфинал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Торонто.
В матче третьего круга харьковчанка не заметила легенду мирового тенниса Винус Уильямс, отдав той всего три гейма!
За чуть больше часу Свитолина разгромила старшую из сестер Уильямс – 6:2, 6:1.
Следующей соперницей украинки станет испанка Гарбинье Мугуруса.
Источник — Sport.ua
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