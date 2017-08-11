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Торонто. Свитолина громит В. Уильямс на пути в четвертьфинал

Именитой американке Элина отдала всего три гейма

  • 11.08.2017 07:36
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Торонто.

В матче третьего круга харьковчанка не заметила легенду мирового тенниса Винус Уильямс, отдав той всего три гейма!

За чуть больше часу Свитолина разгромила старшую из сестер Уильямс – 6:2, 6:1.

Следующей соперницей украинки станет испанка Гарбинье Мугуруса.

Источник — Sport.ua

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