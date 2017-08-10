Торонто. Надежда Киченок и Родионова на отказе прошли в полуфинал

Ребров - перспективний тренер, доларовий мільйонер (не помиляється той, хто нічого не робить). Ле...

Леоненко как эксперт - пустышка!)

Сергей Ребров: "Леоненко как эксперт-пустышка"

Алкаша просто жаба давит что зовут кого угодно тренировать Динамо только не его. А он за бутылку ...

Де ти Леон а де Ребров

как леон такое скажет если это не так.. витя хоть и гонит иногда.. но в футболе он понимает больш...

Вангую статью через год-два Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хацкевич как тренер — пустышка»