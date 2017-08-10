Торонто. Надежда Киченок и Родионова на отказе прошли в полуфинал

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с австралийкой Анастасией Родионовой пробилась в полуфинал парного турнира категории Premier 5 в канадском Торонто.
Украино-автралийский дуэт без борьбы вышел в 1/2 финала, поскольку их соперницы - Сания Мирза и Шуай Пэн - отказались от борьбы из-за травмы колена у китаянки.
Напомним, что во втором круге Киченок и Родионова уверенно обыграли дуэт Ракель Атаво - Дарья Гаврилова.
Источник — Sport.ua
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