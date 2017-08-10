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Торонто. Надежда Киченок и Родионова на отказе прошли в полуфинал

Украино-автралийский дуэт без борьбы вышел в полуфинал, из-за травмы колена одной из соперниц

  • 10.08.2017 21:24
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с австралийкой Анастасией Родионовой пробилась в полуфинал парного турнира категории Premier 5 в канадском Торонто.
 
Украино-автралийский дуэт без борьбы вышел в 1/2 финала, поскольку их соперницы - Сания Мирза и Шуай Пэн - отказались от борьбы из-за травмы колена у китаянки.
 
Напомним, что во втором круге Киченок и Родионова уверенно обыграли дуэт Ракель Атаво - Дарья Гаврилова.

Источник — Sport.ua

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