Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Винус УИЛЬЯМС: «Свитолина подойдет уверенной к нашей встрече»

Американская теннисистка – о предстоящем матче на турнире в Торонто

  • 10.08.2017 14:40
  • 627 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Винус Уильямс
© Getty Images. Винус Уильямс

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала на турнире WTA в Торонто против украинки Элины Свитолины.

«Я давно не играла против нее, поэтому посмотрим, что будет в этот раз. Она проводит отличный сезон, и у нее было несколько титулов, так что я убеждена, что Свитолина подойдет ко встрече уверенной, и мне тоже стоит быть достаточно уверенной», - сказала старшая из сестер Уильямс.

Напомним, 37-летняя американка на турнире в Канаде одержала уже 2 победы. В первом круге Уильямс в трех сетах одолела румынку Ирину Бегу: 6-1, 3-6, 6-3. Во втором раунде была обыграна Катерина Синякова из Чехии: 7-5, 7-5.

Элина Свитолина стартовала сразу с матча второго круга, в котором переиграла россиянку Дарью Касаткину: 7-6(4), 6-4.

Матч между теннисистками состоится в ночь с четверга на пятницу. Ориентировочное время начала поединка 02:00 по Киеву.

Источник — WTA

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.