Винус УИЛЬЯМС: «Свитолина подойдет уверенной к нашей встрече»

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала на турнире WTA в Торонто против украинки Элины Свитолины.



«Я давно не играла против нее, поэтому посмотрим, что будет в этот раз. Она проводит отличный сезон, и у нее было несколько титулов, так что я убеждена, что Свитолина подойдет ко встрече уверенной, и мне тоже стоит быть достаточно уверенной», - сказала старшая из сестер Уильямс.



Напомним, 37-летняя американка на турнире в Канаде одержала уже 2 победы. В первом круге Уильямс в трех сетах одолела румынку Ирину Бегу: 6-1, 3-6, 6-3. Во втором раунде была обыграна Катерина Синякова из Чехии: 7-5, 7-5.



Элина Свитолина стартовала сразу с матча второго круга, в котором переиграла россиянку Дарью Касаткину: 7-6(4), 6-4.



Матч между теннисистками состоится в ночь с четверга на пятницу. Ориентировочное время начала поединка 02:00 по Киеву.