Энди Маррей потеряет звание первой ракетки мира

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Рейтинг ФИФА. Украина опускается на 27-е место 11:42 — den_92 Все що вам потрібно знати про важливість даного рейтингу: Швейцарія - 4, Польща - 5

ВИДЕО ДНЯ. Арбитр отменил пенальти после его реализации 11:38 — granada_ua Зачем куда-то ехать, чтобы оценить уровень коррупции. Просто пообщайся в приватной обстановке с н... 11:34 — serge1234 Это не отмена пеналя. Там были нарушены какие-то правила, он во всяком случае так считал.