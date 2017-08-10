Энди Маррей потеряет звание первой ракетки мира

Перед стартом US Open в мужском теннисном мире сменится первая ракетка. Дело в том, что британец Энди Маррей пропустит турнир в Цинциннати и потеряет существенное количество очков, что позволит Рафаэлю Надалю выйти на первое место.
Маррей восстанавливается после травмы бедра и вынужден пропускать турниры.
Источник — Sport.ua
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