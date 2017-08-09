Людмила Киченок сыграет в 1/8 финала парного турнира в Торонто

Дуэт Людмила Киченок/Николь Меличар вышел в 1/8 финала соревнований в Торонто.
Украино-американская пара взяла верх над командой Катарина Среботник/Эбигейл Спирс: 3/6, 6/3, 10/4.
Поединок длился 1 час 21 минуту.
В 1/8 финала Людмила и Николь сыграют с парой Чжуан Цзяжун/Рената Ворачова.
Источник — Sport.ua
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