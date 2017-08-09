Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Людмила Киченок сыграет в 1/8 финала парного турнира в Торонто

Дуэт Киченок/ Меличар одолел пару Среботник/Спирс

  • 09.08.2017 23:18
  • 27 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua. Людмила Киченок
© btu.org.ua. Людмила Киченок

Дуэт Людмила Киченок/Николь Меличар вышел в 1/8 финала соревнований в Торонто.

Украино-американская пара взяла верх над командой Катарина Среботник/Эбигейл Спирс: 3/6, 6/3, 10/4.

Поединок длился 1 час 21 минуту.

В 1/8 финала Людмила и Николь сыграют с парой Чжуан Цзяжун/Рената Ворачова.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.