Людмила Киченок сыграет в 1/8 финала парного турнира в Торонто

Как говорил Стифлер - Парни, я им поднасрал

Парни, бросайте эти сопли, в наши ряды затесался углекоп!

Да но при этом, Леоненко всячески защищал Хацкевича, странно да?

Этот клуб великий, с одним но: " он был великий до 2000-х годов", сейчас это позор, осо...

Видишь ли, в Берне произошла катастрофа, черный день. Такое бывает с любым клубом, например, Реал...

Ахаха... "Великий клюб" - это типо Дик?! Ну ну, "великим" великий вставили мо...