Порторож. Стаховский без проблем преодолел второй круг

Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал очередную победу на «челленджере» в Словении. В матче второго круга украинец в двух сетах обыграл француза Альбиано Оливетти (#305ATP).
В первом сете Стаховский сделал два брейка и довел партию до победы. Во втором сете ситуация повторилась.
Порторож. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Альбиано Оливетти (Франция) – 6:2, 6:2.
В следующем раунде украинец сыграет против победителя пары Филип Крайинович (Сербия) – Грега Жемля (Словения). По мнению букмекеров, Сергею придется сразиться с сербским теннисистом (#109ATP), который посеян на турнире под 6-м номером.
Напомним, в матче первого круга Сергей Стаховский переиграл итальянца Маттео Виолу.
Источник — Sport.ua
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