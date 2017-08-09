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Порторож. Стаховский без проблем преодолел второй круг

Украинец в двух сетах разобрался с французом Альбиано Оливетти

  • 09.08.2017 18:35
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал очередную победу на «челленджере» в Словении. В матче второго круга украинец в двух сетах обыграл француза Альбиано Оливетти (#305ATP).

В первом сете Стаховский сделал два брейка и довел партию до победы. Во втором сете ситуация повторилась.

Порторож. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Альбиано Оливетти (Франция) – 6:2, 6:2.

В следующем раунде украинец сыграет против победителя пары Филип Крайинович (Сербия) – Грега Жемля (Словения). По мнению букмекеров, Сергею придется сразиться с сербским теннисистом (#109ATP), который посеян на турнире под 6-м номером.

Напомним, в матче первого круга Сергей Стаховский переиграл итальянца Маттео Виолу.

Источник — Sport.ua

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