Свитолина - Касаткина: лучшие моменты матча

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У Вереса до сих пор нет проекта реконструкции домашнего стадиона 14:11 — Игорь Шевченко А чего здесь не понятного ,мы же все здесь живем ,знаем ,по понятием и дальше так же бомжевать бу...

ОФИЦИАЛЬНО: Динамо подписало контракт с Пиваричем 14:08 — serghinho Ну власне, треба спочатку подивитись як він заграє, і чи заграє взагалі. А тут таке враження, що ...