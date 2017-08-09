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Свитолина - Касаткина: лучшие моменты матча

Первая ракетка Украины вышла в третий раунд турнира в Торонто

  • 09.08.2017 12:47
  • 755 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images
© Getty Images

К вашему вниманию видеообзор поединка второго круга на турнире в Торонто между Элиной Свитолиной и Дарьей Касаткиной.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sima35
      Sima35, 09.08.2017 12:58
    +3
    Божественный заголовок
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    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 09.08.2017 13:03
    +2
    Свитолина своей игрой превратила Касаткину в Гаврилову
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    Miaso
      Miaso, 09.08.2017 13:44
    +1
    Тяжелый матч , да и Элина 4 подряд своих подачи отдала ( 2-ды подавая на сет и во втором проигрывая 4-0), но сумела переломить 2-й сет! Вообщем умничка с бойцовским характером!
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