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Свитолина обыграла Касаткину во втором круге турнира в Торонто

Украинка в двух сетах разобралась с 20-летней россиянкой и вышла в 3-й раунд турнира WTA в Канаде

  • 09.08.2017 09:57
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  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 3-й раунд турнира серии WTA Premier 5 в Торонто, обыграв в двух сетах 20-летнюю россиянку Дарью Касаткину – 7:6 (4), 6:4.
 
Матч продолжался 111 минут. За время, проведенное на корте, Свитолина сделала один эйс, трижды допустила двойную ошибку и реализовала половину брейковых шансов - 7 из 14. Касаткина же единожды подала навылет, два раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 брейк-поинтов.
 
В третьем круге украинка сыграет против победителя пары Винус Уильямс – Катерина Синякова.
 
Напомним, что в одиночном разряде Украину в Торонто также представляла Леся Цуренко, которая зачехлила ракетку в первом же круге, проиграв словачке Доминике Цибулковой.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Eurospring
      Eurospring, 09.08.2017 10:35
    0
    Дуже непереконлива перемога попри 6 взятих поспіль останніх геймів.
    Віддати 6 своїх подач за 2 сети - більше ніж занадто.
    Не буду робити прогнозів на наступний матч Еліни, бо суперниці ще не грали, але поки це не той теніс, який їй і нам потрібен.
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