Торонто. Савчук вышла во второй круг парного разряда

Украинская теннисистка Ольга Савчук стартовала с победы в парном разряде на турнире в Канаде.
Украинка в дуэте с немкой Юлией Гергес в драматичном поединке обыграла австралийскую пару Барти/Деллакква, которая была посеяна под седьмым номером.
Первый сет остался за представительницами Зеленого континента, а во втором они вели в счете, но украинско-немецкому дуэту удалось совершить камбек во второй партии и выиграть напряженный супер тай-брейк.
Торонто. Первый круг
Ольга Савчук / Юлия Гергес – Эшли Барти / Кейси Деллакква – 3:6, 6:4, 13:11
В следующем раунде на украинско-немецкий дуэт ожидает встреча против канадско-латвийской пары Дабровски/Остапенко.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.