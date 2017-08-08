Торонто. Савчук вышла во второй круг парного разряда

Украинская теннисистка Ольга Савчук стартовала с победы в парном разряде на турнире в Канаде.

Украинка в дуэте с немкой Юлией Гергес в драматичном поединке обыграла австралийскую пару Барти/Деллакква, которая была посеяна под седьмым номером.

Первый сет остался за представительницами Зеленого континента, а во втором они вели в счете, но украинско-немецкому дуэту удалось совершить камбек во второй партии и выиграть напряженный супер тай-брейк.

Торонто. Первый круг

Ольга Савчук / Юлия Гергес – Эшли Барти / Кейси Деллакква – 3:6, 6:4, 13:11

В следующем раунде на украинско-немецкий дуэт ожидает встреча против канадско-латвийской пары Дабровски/Остапенко.