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Порторож. Стаховский уверенно вышел во второй круг

Украинский теннисист в двух сетах обыграл итальянца Маттео Виолу

  • 08.08.2017 19:15
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский стартовал с победы на «челленджере» в Словении. В матче первого круга украинец в двух сетах обыграл итальянца Маттео Виолу (#287ATP).

Порторож. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Маттео Виола (Италия) – 7:6(3), 6:2.

Во втором раунде украинец сыграет против француза Альбиано Оливетти (#305ATP). Добавим, что Стаховский посеян на турнире под третьим номером.

Источник — Sport.ua

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