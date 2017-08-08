Порторож. Стаховский уверенно вышел во второй круг

Украинский теннисист Сергей Стаховский стартовал с победы на «челленджере» в Словении. В матче первого круга украинец в двух сетах обыграл итальянца Маттео Виолу (#287ATP).
Порторож. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Маттео Виола (Италия) – 7:6(3), 6:2.
Во втором раунде украинец сыграет против француза Альбиано Оливетти (#305ATP). Добавим, что Стаховский посеян на турнире под третьим номером.
Источник — Sport.ua
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