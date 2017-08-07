Элина СВИТОЛИНА: «Имела две с половиной недели на подготовку»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о подготовке к серии турниров на харде, стартующей для нее в Торонто.

«Я приехала в Торонто в среду, поэтому у меня было несколько дней на себя, так что успела сходить на Ниагарский водопад. Это было впечатляюще и большое приключение для меня, потому что в последний раз, когда я тут была, у меня было не много времени.

После «Уимблдона» у меня был перерыв на неделю, так как на турнире получила повреждение. Имела две с половиной недели на подготовку, так что все должно быть довольно неплохо», — сказала Свитолина.