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Элина СВИТОЛИНА: «Имела две с половиной недели на подготовку»

Лучшая теннисистка Украины рассказала о травме, полученной на Уимблдоне

  • 07.08.2017 23:32
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о подготовке к серии турниров на харде, стартующей для нее в Торонто.
 
«Я приехала в Торонто в среду, поэтому у меня было несколько дней на себя, так что успела сходить на Ниагарский водопад. Это было впечатляюще и большое приключение для меня, потому что в последний раз, когда я тут была, у меня было не много времени.
 
После «Уимблдона» у меня был перерыв на неделю, так как на турнире получила повреждение. Имела две с половиной недели на подготовку, так что все должно быть довольно неплохо», — сказала Свитолина.

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