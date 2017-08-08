Порторож. Стаховский стартовал с победы в парном разряде

Сергей Стаховский стартовал с победы в парном разряде на турнире серии «челленджер» в словенском Портороже.
В матче первого круга украинец в паре с испанцем Менендес-Масейрасом обыграл дуэт Клейтон/О’Мара: 3-6 6-2 11-9.
Встречу в одиночном разряде Стаховский проведет сегодня.
Источник — Sport.ua
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