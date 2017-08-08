Порторож. Стаховский стартовал с победы в парном разряде

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Юрий Вакс завершил карьеру? 09:14 — ctrag_o9 Но дело его — будет жить. 09:12 — uslan2705721 УРААА!!!! яка чудова новина!!!! 09:03 — w_71ua Арбітр Вакс(Бакс)-на пенсію до разі ! 09:01 — vasilichn Видать нахапал бабулек договорняками и теперь плевать он на всех хотел...

Родичі оголосили про припинення перемир'я з одеськими ультрас 09:01 — vad.p7 Даааааа. Ну и друзья у фанов Черноморца!!! Если, это правда. 08:52 — Ольга Соболева Фаны Динамо просто глубят и портят наш спорт! Таких людей нужно на лет 12 сажать и пусть немного ...