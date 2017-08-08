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Порторож. Стаховский стартовал с победы в парном разряде

Украинец вышел во второй раунд турнира

  • 08.08.2017 08:30
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Сергей Стаховский стартовал с победы в парном разряде на турнире серии «челленджер» в словенском Портороже.

В матче первого круга украинец в паре с испанцем Менендес-Масейрасом обыграл дуэт Клейтон/О’Мара: 3-6 6-2 11-9.

Встречу в одиночном разряде Стаховский проведет сегодня.

Источник — Sport.ua

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