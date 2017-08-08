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Торонто. Н.Киченок вышла во второй раунд в парах, Свитолина - вылетела

Украинки провели свои матчи в парном разряде

  • 08.08.2017 08:00
  • 403 просмотров
  • 2 комментария
Метки
sapronov-tennis.org
© sapronov-tennis.org

Украинка Надежда Киченок вышла во второй раунд парного разряда на турнире в Торонто.

В команде с австралийкой Анастасией Родионовой Киченок преодолела барьер в лице соперниц Юрак/Аояма – 5:7, 6:4, 10:2. Следующие соперницы - Атаво/Гаврилова.

А вот Элине Свитолиной не удалось выиграть свой матч в паре, она вместе с Йоханной Контой уступила паре Клепач/Мартинес-Санчес – 2:6, 6:3, 6:10.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Eurospring
      Eurospring, 08.08.2017 08:38
    0
    6:10 - шта?
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    Dmitry Shkurgan
      Dmitry Shkurgan, 08.08.2017 08:59
    0
    Eurospring, 08.08.2017 08:38
    6:10 - шта?
    Правильно будет через тире, но видимо тот, кто писал новость, не в курсе, что в третьем тай-брейк до 10 или победы с разницей в два очка
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