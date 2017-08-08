Торонто. Н.Киченок вышла во второй раунд в парах, Свитолина - вылетела

Украинка Надежда Киченок вышла во второй раунд парного разряда на турнире в Торонто.
В команде с австралийкой Анастасией Родионовой Киченок преодолела барьер в лице соперниц Юрак/Аояма – 5:7, 6:4, 10:2. Следующие соперницы - Атаво/Гаврилова.
А вот Элине Свитолиной не удалось выиграть свой матч в паре, она вместе с Йоханной Контой уступила паре Клепач/Мартинес-Санчес – 2:6, 6:3, 6:10.
Источник — Sport.ua
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