Торонто. Цуренко проигрывает уже в первом круге

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Девич стал игроком клуба из Лихтенштейна 01:14 — Masterimmortal А что я не так сказал? То кричат, что не надо брать игроков за былые заслуги, критикуете коноплян...

Крыша Зенит Арены снова протекла 01:09 — Masterimmortal Наверное худший стадион по соотношению цена/качество....

Проведение матча Динамо — Зирка на Олимпийском находится под вопросом 00:28 — ostwind14 Давно пора было гнать динамовских халявщиков с Олимпийского. Шубные клованы пусть играют на своём... 00:20 — dr.bykoff1 Давно пора было гнать динамовских халявщиков с Олимпийского. Шубные клованы пусть играют на своём... 23:51 — ostwind14 Раньше надо было думать Сурку. Построил бы свой новый стадион а то все на халяву хочет!__________...

Защитник сборной Хорватии Пиварич переходит в киевское Динамо 00:09 — Brian10 Полузащиты нет, в нападении кроме Мбокани выделить некого, а они очередного защитника покупают......