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Торонто. Цуренко проигрывает уже в первом круге

Киевлянка уступила Цибулковой на старте турнира

  • 07.08.2017 22:15
  • 419 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла на турнире в Торонто в первом круге.

Киевлянке в соперницы досталась 11-я ракетка соревнований Доминика Цибулкова. Игра была довольно равной, но словачка выиграла тай-брейк первого сета и сделала на один брейк больше во втором – 7:6(3), 6:4.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 07.08.2017 23:20
    -1
    Не надо делать акцент на проигрыше в первом круге! Леся боролась, 11-я ракетка мира Цибулкова, если что, так что все норм!Удачи дальше!
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 07.08.2017 23:25
    +2
    Вот она - разница в классе, а также очередное подтверждение того, что для Леси топ-30 - потолок карьеры. Вполне могла выиграть, но в решающие моменты наступал ступор. И это при том, что недолеченное правое плечо Цибулковой не давало ей возможности подавать сильнее, чем 160 км/ч.
    После проигранных первых двух геймов Цуренко вошла в игру и повела 3:2 с брейком. Тут же случился провал в виде двух подряд двойных и проигранной под ноль своей подачи. Далее Цибулкова легко брала свою подачу и завязывала борьбу на подачах Леси, но нашей теннисистке удавалось отстаивать свои геймы. При счете 5:5 Леся внезапно включилась на приеме и активной игрой сделала брейк. А при подаче на сет вдруг стала играть мягко и неуверенно, что привело к тай-брейку, на котором за счет сплошных мини-брейков словачка легко выиграла партию.
    Начало второго сета было совсем кошмарным. 0:3 с двумя брейками без особых шансов на борьбу. Традиционная для наших теннисисток попытка выкарабкаться из совершенно проигранной ситуации привела к взятию одной подачи соперницы, но большего Цибулкова Лесе не позволила, подав на матч под ноль.
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    andprofi
      andprofi, 07.08.2017 23:46
    -1
    Станислав Матусевич, 07.08.2017 23:25
    Вот она - разница в классе, а также очередное подтверждение того, что для Леси топ-30 - потолок карьеры. Вполне могла выиграть, но в решающие моменты наступал ступор. И это при том, что недолеченное правое плечо Цибулковой не давало ей возможности подавать сильнее, чем 160 км/ч.
    После проигранных первых двух геймов Цуренко вошла в игру и повела 3:2 с брейком. Тут же случился провал в виде двух подряд двойных и проигранной под ноль своей подачи. Далее Цибулкова легко брала свою подачу и завязывала борьбу на подачах Леси, но нашей теннисистке удавалось отстаивать свои геймы. При счете 5:5 Леся внезапно включилась на приеме и активной игрой сделала брейк. А при подаче на сет вдруг стала играть мягко и неуверенно, что привело к тай-брейку, на котором за счет сплошных мини-брейков словачка легко выиграла партию.
    Начало второго сета было совсем кошмарным. 0:3 с двумя брейками без особых шансов на борьбу. Традиционная для наших теннисисток попытка выкарабкаться из совершенно проигранной ситуации привела к взятию одной подачи соперницы, но большего Цибулкова Лесе не позволила, подав на матч под ноль.
    очередная яркая демонстрация не очень вменяемой психики цуренко- того, что разбирающиеся люди полгода пытались вбить в твою упертую голову. надеюсь, с опытом потихоньку начинаешь понимать игру
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