Торонто. Цуренко проигрывает уже в первом круге

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла на турнире в Торонто в первом круге.
Киевлянке в соперницы досталась 11-я ракетка соревнований Доминика Цибулкова. Игра была довольно равной, но словачка выиграла тай-брейк первого сета и сделала на один брейк больше во втором – 7:6(3), 6:4.
Источник — Sport.ua
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После проигранных первых двух геймов Цуренко вошла в игру и повела 3:2 с брейком. Тут же случился провал в виде двух подряд двойных и проигранной под ноль своей подачи. Далее Цибулкова легко брала свою подачу и завязывала борьбу на подачах Леси, но нашей теннисистке удавалось отстаивать свои геймы. При счете 5:5 Леся внезапно включилась на приеме и активной игрой сделала брейк. А при подаче на сет вдруг стала играть мягко и неуверенно, что привело к тай-брейку, на котором за счет сплошных мини-брейков словачка легко выиграла партию.
Начало второго сета было совсем кошмарным. 0:3 с двумя брейками без особых шансов на борьбу. Традиционная для наших теннисисток попытка выкарабкаться из совершенно проигранной ситуации привела к взятию одной подачи соперницы, но большего Цибулкова Лесе не позволила, подав на матч под ноль.
После проигранных первых двух геймов Цуренко вошла в игру и повела 3:2 с брейком. Тут же случился провал в виде двух подряд двойных и проигранной под ноль своей подачи. Далее Цибулкова легко брала свою подачу и завязывала борьбу на подачах Леси, но нашей теннисистке удавалось отстаивать свои геймы. При счете 5:5 Леся внезапно включилась на приеме и активной игрой сделала брейк. А при подаче на сет вдруг стала играть мягко и неуверенно, что привело к тай-брейку, на котором за счет сплошных мини-брейков словачка легко выиграла партию.
Начало второго сета было совсем кошмарным. 0:3 с двумя брейками без особых шансов на борьбу. Традиционная для наших теннисисток попытка выкарабкаться из совершенно проигранной ситуации привела к взятию одной подачи соперницы, но большего Цибулкова Лесе не позволила, подав на матч под ноль.
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