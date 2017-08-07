Сара Эррани дисквалифицирована за допинг

ITF дисквалифицировала итальянскую теннисистку Сару Эррани на 2 месяца.
Как сообщает официальный сайт организации, такое решение связано с нахождением у спортсменки в крови запрещенного препарата летрозола. Результаты Эррани с 16 февраля по 7 июня 2017 года аннулированы.
Добавим, что Эррани за всю карьеру девять раз становилась победительницей турниров WTA. Кроме того, итальянка выходила в финал «Ролан Гаррос"-2012, где проиграла россиянке Марии Шараповой (3:6, 2:6).
Источник — Sportbox
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