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Сара Эррани дисквалифицирована за допинг

Результаты итальянки в текущем году аннулированы

  • 07.08.2017 21:22
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Getty Images
© Getty Images

ITF дисквалифицировала итальянскую теннисистку Сару Эррани на 2 месяца.

Как сообщает официальный сайт организации, такое решение связано с нахождением у спортсменки в крови запрещенного препарата летрозола. Результаты Эррани с 16 февраля по 7 июня 2017 года аннулированы.

Добавим, что Эррани за всю карьеру девять раз становилась победительницей турниров WTA. Кроме того, итальянка выходила в финал «Ролан Гаррос"-2012, где проиграла россиянке Марии Шараповой (3:6, 2:6).

Источник — Sportbox

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