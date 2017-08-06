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Стэнфорд. Савчук вылетела в полуфинале парного турнира

Украинская теннисистка в дуэте с россиянкой Павлюченковой уступила в двух сетах американской паре

  • 06.08.2017 13:28
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БТУ. Ольга Савчук
© БТУ. Ольга Савчук
Украинка Ольга Савчук в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой не смогла пробиться в финал парного турнира в Стэнфорде, уступив в двух сетах американкам Коко Вандевеге и Абигейл Спирс – 3:6, 2:6.
 
В финале Коко Вандевей и Абигейл Спирс сыграют против француженки Ализе Корне и полячки Алисии Росольской.
 
Напомним, в 1/8 финала Савчук и Павлюченкова в двух сетах обыграли сестер Киченок.

Источник — Sport.ua

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