Стэнфорд. Савчук вылетела в полуфинале парного турнира

Украинка Ольга Савчук в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой не смогла пробиться в финал парного турнира в Стэнфорде, уступив в двух сетах американкам Коко Вандевеге и Абигейл Спирс – 3:6, 2:6.
В финале Коко Вандевей и Абигейл Спирс сыграют против француженки Ализе Корне и полячки Алисии Росольской.
Напомним, в 1/8 финала Савчук и Павлюченкова в двух сетах обыграли сестер Киченок.
Источник — Sport.ua
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