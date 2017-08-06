Стэнфорд. Савчук вылетела в полуфинале парного турнира

Украинка Ольга Савчук в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой не смогла пробиться в финал парного турнира в Стэнфорде, уступив в двух сетах американкам Коко Вандевеге и Абигейл Спирс – 3:6, 2:6.

В финале Коко Вандевей и Абигейл Спирс сыграют против француженки Ализе Корне и полячки Алисии Росольской.