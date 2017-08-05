Воры украли все трофеи Роберты Винчи

Дом итальянской теннисистки Роберты Винчи подвергся ограблению, злоумышленники украли драгоценности и все трофеи спортсменки.



«Я не привыкла делится подробностями о своей личной жизни, потому что предпочитаю говорить о спорте, но сейчас я отойду от этого правила. Несколько дней назад мой дом в Таранто посетила группа грабителей, которые украли ценные вещи. Среди них были такие, чья материальная ценность несравнима с эмоциональной: трофеи, которые я выиграла за свою карьеру.



С первого дня, когда я взяла в руки ракетку, я работала до седьмого пота и достигала своих целей. Трофеи, несмотря на то, что они являются просто символом, напоминали мне каждый день, зачем я тренируюсь, выхожу на корт и стараюсь становиться лучше. Кража трофеев - жест трусости и тупости, я бы хотела знать, в чьих руках теперь мои воспоминания, слезы, пот, усталость, улыбки, жертвы и преданность делу, которые стояли за достижением этих целей. Они не смогут отнять этого у меня и у людей, с которыми я прошла по этой дороге», - написала Винчи в Instagram.



За свою карьеру Винчи выиграла 10 турниров WTA в одиночном разряде.