Сеговия. Стаховский стал победителем турнира в парном разряде

Украинский теннисист Сергей Стаховский триумфовал в парном разряде на «челленджере» в Испании.

В финальном поединке украинец в дуэте с Адрианом Менендес-Масейрасом обыграли испанскую пару.

Сергей Стаховский (Украина)/ Адриан Менендес-Масейрас (Испания) – Роберто Ортега-Ольмедо / Давид Вега Эрнанде – 4:6, 6:3, 10:7

Первый сет прошел в равной борьбе. Ключевым стал девятый гейм, брейк на котором сделали соперники Стаховского. Уверенно защитив свою следующую подачу, испанская пара оформила победу в первой партии.

Во втором сете Стаховскому и Менендесу удалось переломить ход поединка и сделать брейк в 6 гейме. Дальше украинско-испанская пара уже играла по счету и победно завершила вторую партию.

Матч перешел на супер тай-брейк, победу на котором праздновали Стаховский с партнером.

Добавим, что Стаховский и Менендес были посеяны на турнире под вторым номером. В полуфинале они обыграли лидеров посева.