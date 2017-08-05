Свитолина и Цуренко узнали имена соперниц на турнире в Торонто

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, получившая пятый номер посева, борьбу на турнире начнёт со второго круга, в котором встретится с победительницей встречи между Дарьей Касаткиной (1-0) и Робертой Винчи (1-2).
Леся Цуренко, которая уже провела один турнир в рамках подготовки к US Open, в первом круге сыграет против одиннадцатой сеяной словачки Доминики Цибулковой.
Ранее теннисистки уже встречались три раза (Цибулкова ведёт 2-1), но последний матч на прошлогоднем Открытом чемпионате США завершился победой украинки.
Источник — Большой теннис Украины
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Але треба їм показати, хто на харді хазяїн.
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