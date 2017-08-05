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Свитолина и Цуренко узнали имена соперниц на турнире в Торонто

Элина начнет выступление на турнире со второго раунда

  • 05.08.2017 10:46
  • 1000 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, получившая пятый номер посева, борьбу на турнире начнёт со второго круга, в котором встретится с победительницей встречи между Дарьей Касаткиной (1-0) и Робертой Винчи (1-2).

Леся Цуренко, которая уже провела один турнир в рамках подготовки к US Open, в первом круге сыграет против одиннадцатой сеяной словачки Доминики Цибулковой.

Ранее теннисистки уже встречались три раза (Цибулкова ведёт 2-1), но последний матч на прошлогоднем Открытом чемпионате США завершился победой украинки.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    qukazen
      qukazen, 05.08.2017 12:29
    -1
    Погана сітка у Еліни . Після першого матчу потенційно - Вінус -> Мугуруса -> Халєп
    Але треба їм показати, хто на харді хазяїн.
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    Tinki
      Tinki, 05.08.2017 18:58
    0
    так а когда же игры?
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    qukazen
      qukazen, 05.08.2017 19:02
    +1
    Tinki, 05.08.2017 18:58
    так а когда же игры?
    На наступному тижні турнір у Торонто.
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