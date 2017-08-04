Сеговия. Стаховский вышел в финал парного разряда

Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно вышел в финал парного разряда на «челленджере» в Испании.
В дуэте с местным теннисистом Андреасом Менендес-Масейрасом украинец в двух сетах разбил британскую пару Клейтон / О'Мара.
Сеговия. 1/2 финала парного разрада
Скотт Клейтон (Великобритания) / Джонни О'Мара (Великобритания) – Сергей Стаховский (Украина) / Андреас Менендес-Масейрас (Испания) – 1:6, 4:6
Источник — Sport.ua
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