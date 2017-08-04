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Сеговия. Стаховский вышел в финал парного разряда

Украинский теннисист в дуэте с испанцем Менендес-Масейрасом переиграл британскую пару

  • 04.08.2017 21:10
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно вышел в финал парного разряда на «челленджере» в Испании.
 
В дуэте с местным теннисистом Андреасом Менендес-Масейрасом украинец в двух сетах разбил британскую пару Клейтон / О'Мара.
 
Сеговия. 1/2 финала парного разрада
Скотт Клейтон (Великобритания) / Джонни О'Мара (Великобритания) – Сергей Стаховский (Украина) / Андреас Менендес-Масейрас (Испания) – 1:6, 4:6

Источник — Sport.ua

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