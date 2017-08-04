СВІТОЛІНА: «Мені пропонували великі гроші, аби грала за інші країни»

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про важкі заняття спортом у дитинстві, а також про те, що їй пропонували виступати за інші країни.
«Мені, дитині, дуже важливою була увага батьків. І я старалася якнайбільше тренуватися, щоб бути кращою, щоб батьки більше приділяли мені уваги. Мені було дуже складно. Потрібно було повсякчас тренуватися. Не вистачало часу навіть на навчання в школі. Вранці, о 5-й годині, я вже тренувалася, о 8-й годині – я вже в школі. Потім нове тренування. І так щодня. У мене все складалося з маленьких перемог. Я здебільшого перемагала на маленьких дитячих турнірах. Я завжди була мотивованою до успіху, до розвитку, до перемог. Тому я вже потім не ображалася на батьків.
З дитинства я демонструвала високі результати. І тоді вже мені робили пропозиції грати за інші країни, і зараз надходять пропозиції з достатньо великими фінансовими сумами. Достатні суми, щоб грати за інші країни. І, на щастя, наразі мене влаштовує, за яку країну я граю. Я завжди пишаюся тим, що граю за Україну», – розповіла Світоліна.
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Не думаю что ей не хватает щас бабок уже, в начале карьеры да, но был хороший спонсор. Так что удачи Элина, прогрессируй дальше, мы за тебя
Раша 100 % предлагает больше остальных
Не думаю. Это сейчас, причем на фоне играющих Шараповой, Кузнецовой, Макаровой, Весниной опр. яма, а ведь совсем недавно спорт покинули Мыскина, Дементьева, Сафина, Петрова, Чакветадзе.
Раша 100 % предлагает больше остальных
Не думаю. Это сейчас, причем на фоне играющих Шараповой, Кузнецовой, Макаровой, Весниной опр. яма, а ведь совсем недавно спорт покинули Мыскина, Дементьева, Сафина, Петрова, Чакветадзе.
Да даже просто как обычно что бы поднаср..ь соседу.
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