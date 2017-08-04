СВІТОЛІНА: «Мені пропонували великі гроші, аби грала за інші країни»

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про важкі заняття спортом у дитинстві, а також про те, що їй пропонували виступати за інші країни.

«Мені, дитині, дуже важливою була увага батьків. І я старалася якнайбільше тренуватися, щоб бути кращою, щоб батьки більше приділяли мені уваги. Мені було дуже складно. Потрібно було повсякчас тренуватися. Не вистачало часу навіть на навчання в школі. Вранці, о 5-й годині, я вже тренувалася, о 8-й годині – я вже в школі. Потім нове тренування. І так щодня. У мене все складалося з маленьких перемог. Я здебільшого перемагала на маленьких дитячих турнірах. Я завжди була мотивованою до успіху, до розвитку, до перемог. Тому я вже потім не ображалася на батьків.

З дитинства я демонструвала високі результати. І тоді вже мені робили пропозиції грати за інші країни, і зараз надходять пропозиції з достатньо великими фінансовими сумами. Достатні суми, щоб грати за інші країни. І, на щастя, наразі мене влаштовує, за яку країну я граю. Я завжди пишаюся тим, що граю за Україну», – розповіла Світоліна.