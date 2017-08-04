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СВІТОЛІНА: «Мені пропонували великі гроші, аби грала за інші країни»

Українська теннісистка – про своє дитинство

  • 04.08.2017 18:34
  • 2272 просмотров
  • 8 комментария
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radiosvoboda.org. Элина Свитолина
© radiosvoboda.org. Элина Свитолина

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про важкі заняття спортом у дитинстві, а також про те, що їй пропонували виступати за інші країни.

«Мені, дитині, дуже важливою була увага батьків. І я старалася якнайбільше тренуватися, щоб бути кращою, щоб батьки більше приділяли мені уваги. Мені було дуже складно. Потрібно було повсякчас тренуватися. Не вистачало часу навіть на навчання в школі. Вранці, о 5-й годині, я вже тренувалася, о 8-й годині – я вже в школі. Потім нове тренування. І так щодня. У мене все складалося з маленьких перемог. Я здебільшого перемагала на маленьких дитячих турнірах. Я завжди була мотивованою до успіху, до розвитку, до перемог. Тому я вже потім не ображалася на батьків.

З дитинства я демонструвала високі результати. І тоді вже мені робили пропозиції грати за інші країни, і зараз надходять пропозиції з достатньо великими фінансовими сумами. Достатні суми, щоб грати за інші країни. І, на щастя, наразі мене влаштовує, за яку країну я граю. Я завжди пишаюся тим, що граю за Україну», – розповіла Світоліна.

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Комментарии
    mafiozi250
      mafiozi250, 04.08.2017 18:37
    +6
    Раша 100 % предлагает больше остальных
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    Eurospring
      Eurospring, 04.08.2017 19:07
    +8
    Слово "наразі" зайве, А так
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    Mike
    Mike, 04.08.2017 19:31
    +3
    Eurospring, 04.08.2017 19:07
    Слово "наразі" зайве, А так
    Я завжди пишаюся тим, що граю за Україну»
    Не думаю что ей не хватает щас бабок уже, в начале карьеры да, но был хороший спонсор. Так что удачи Элина, прогрессируй дальше, мы за тебя
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    Pilsudskii
    Pilsudskii, 04.08.2017 19:32
    -9
    mafiozi250, 04.08.2017 18:37
    Раша 100 % предлагает больше остальных
    Не думаю. Это сейчас, причем на фоне играющих Шараповой, Кузнецовой, Макаровой, Весниной опр. яма, а ведь совсем недавно спорт покинули Мыскина, Дементьева, Сафина, Петрова, Чакветадзе.
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    Mike
    Mike, 04.08.2017 19:43
    +7
    Pilsudskii, 04.08.2017 19:32
    mafiozi250, 04.08.2017 18:37
    Раша 100 % предлагает больше остальных

    Не думаю. Это сейчас, причем на фоне играющих Шараповой, Кузнецовой, Макаровой, Весниной опр. яма, а ведь совсем недавно спорт покинули Мыскина, Дементьева, Сафина, Петрова, Чакветадзе.
    кузнецова 32, веснина 30, макарова тоже под 30, шарапова непонятно когда выберется из дерьма, про павлюченкову забыл, но она уже покатилась под откос, давно не видел наверное килограмм 80 уже весит. а так да, зачем молодая, перспективная, и 5 -я ракетка мира москалям?
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    airwolf77
      airwolf77, 04.08.2017 22:22
    0
    ясно шо мокшебуряты мутили
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    sanchos78
      sanchos78, 05.08.2017 07:25
    0
    Азере тоже любители такого дела.
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    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 05.08.2017 09:22
    0
    Pilsudskii, 04.08.2017 19:32
    mafiozi250, 04.08.2017 18:37
    Раша 100 % предлагает больше остальных

    Не думаю. Это сейчас, причем на фоне играющих Шараповой, Кузнецовой, Макаровой, Весниной опр. яма, а ведь совсем недавно спорт покинули Мыскина, Дементьева, Сафина, Петрова, Чакветадзе.

    Да даже просто как обычно что бы поднаср..ь соседу.
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