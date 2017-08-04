В Кубке Дэвиса остается пятисетовый формат матчей

4 августа состоялось голосование членов AGM (Annual General Meeting), в результате которого не получила необходимой поддержки реформа формата матчей в Кубке Дэвиса (трехсетовые одиночные матчи и парный поединок из пяти сетов). Предложение не набрало 2/3 голосов, необходимых для утверждения изменений, поэтому пятисетовый формат противостояний в мужском командном турнире остается и дальше.
В свою очередь, чемпионам сезона будет предоставлено право выбора места проведения своего первого матча в следующем розыгрыше турнира и, таким образом, действующие победители смогут открывать новый сезон на домашних кортах.
Согласно предварительной информации на сайте ITF, на повестке дня у AGM во Вьетнаме только в формате дискуссий без голосования обсуждались две реформы, о которых ранее заявляли в Международной федерации тенниса: объединенный финал мужского и женского командных турниров в одном городе, а также расширение Первой Мировой группы в Кубке Федерации до 16 команд. Напомним, что сборная Украины в апрельском матче плей-офф Кубка Федерации потерпела поражение в поединке со сборной Германии на корте в Штутгарте. Подробнее об итогах дискуссий станет известно из официального текста резолюции AGM, который будет опубликован позднее.
Также ITF ранее анонсировала реформу о проведении финальных матчей Кубка Дэвиса и Кубка Федерации в одном месте, которое будет известно еще до старта турниров. Если бы это решение было принято на AGM, то в 2018-м году финалы командных турниров состоялись бы в Женеве.
Источник — Большой теннис Украины
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