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Сеговия. Стаховский вышел в полуфинал парного разряда

Украинский теннисист в дуэте с испанцем Менендес-Масейрасом переиграл бельгийско-бразильскую пару

  • 03.08.2017 18:15
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно преодолел стадию четвертьфинала парного разряда на «челленджере» в Испании.

В дуэте с местным теннисистом Андреасом Менендес-Масейрасом украинец в двух сетах разбил бельгийско-бразильскую пару Мертенс – Гем.

Сеговия. 1/4 финала парного разрада
Сергей Стаховский (Украина) / Андреас Менендес-Масейрас (Испания) – Янник Мертенс (Бельгия) / Андре Гем (Бразилия) – 6:3, 6:1

В полуфинале на испанско-украинскую пару ожидает противостояние с лидерами посева – дуэтом Де Вард / Маклахлан.

Источник — Sport.ua

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