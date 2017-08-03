Сеговия. Стаховский вышел в полуфинал парного разряда

Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно преодолел стадию четвертьфинала парного разряда на «челленджере» в Испании.
В дуэте с местным теннисистом Андреасом Менендес-Масейрасом украинец в двух сетах разбил бельгийско-бразильскую пару Мертенс – Гем.
Сеговия. 1/4 финала парного разрада
Сергей Стаховский (Украина) / Андреас Менендес-Масейрас (Испания) – Янник Мертенс (Бельгия) / Андре Гем (Бразилия) – 6:3, 6:1
В полуфинале на испанско-украинскую пару ожидает противостояние с лидерами посева – дуэтом Де Вард / Маклахлан.
Источник — Sport.ua
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