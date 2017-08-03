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Стэнфорд. Бондаренко закончила выступления в парном разряде

Украинка в дуэте с Ариной Родионовой проиграла матч первого круга

  • 03.08.2017 14:42
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко прекратила выступления в парном разряде на турнире в Стэнфорде. В первом круге украинка в дуэте с представительницей Австралии Ариной Родионовой уступила польско-французской паре Росольска-Корне.

Стэнфорд. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) / Арина Родионова (Австралия) – Ализе Корне (Франция) / Алисия Росольска (Польша) – 6:2, 1:6, 10:12

Напомним, Бондаренко преодолела первый круг одиночного разряда, обыграв в двух сетах Франческу Скьявоне. Сегодня украинка сыграет матч второго круга против второй сеяной Петры Квитовой. Начало поединка в 23:00 по Киеву.

Источник — Sport.ua

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