Стэнфорд. Бондаренко закончила выступления в парном разряде

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко прекратила выступления в парном разряде на турнире в Стэнфорде. В первом круге украинка в дуэте с представительницей Австралии Ариной Родионовой уступила польско-французской паре Росольска-Корне.

Стэнфорд. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) / Арина Родионова (Австралия) – Ализе Корне (Франция) / Алисия Росольска (Польша) – 6:2, 1:6, 10:12

Напомним, Бондаренко преодолела первый круг одиночного разряда, обыграв в двух сетах Франческу Скьявоне. Сегодня украинка сыграет матч второго круга против второй сеяной Петры Квитовой. Начало поединка в 23:00 по Киеву.