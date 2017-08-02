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Стэнфорд. Цуренко вышла в четвертьфинал на отказе Шараповой

Россиянка снялась с матча еще до начала поединка

  • 02.08.2017 22:50
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинка Леся Цуренко вышла в третий раунд турнира WTA в Стэнфорде.

Вторая ракетка должна была играть в матче второго раунда против россиянки Марии Шараповой, но соперница Леси снялась с турнира, сославшись на травму.

Таким образом, Цуренко впервые сыграет в четвертьфинале этого турнира.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча Кис – Долхайд.

Источник — Sport.ua

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