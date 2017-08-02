Стэнфорд. Цуренко вышла в четвертьфинал на отказе Шараповой

Кому интерестно, тот посмотрит бой в интернете. Этот запрет весьма условный.

сколько власовцев набежало,и как всегда по сути ответить немогут,мямлят свой бояркин бред....

А як вони можуть ображати Динамо на гілці Шахтаря? Вони групуються і купками валять туди де в заг...

----УВАЖАЕМЫЙ И ПОСМОТРИ ПЕРВЫЕ КОММЕНТАРИИ ТАК КТО И КОГО ЗДЕСЬ ОСКОРБЛЯЕТ,И КТО СЕЙЧАС ДОЛЖЕН О...

---1.Вот когда ты спросил про отзыв из Запорожья и почему он может болеть за Динамо-ты помнишь?Та...

Кокококо, синие чаечки, кококококококо! Яньх бойзь? Тупенькие игрочеле! Кококококо, как там подго...