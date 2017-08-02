Стэнфорд. Цуренко вышла в четвертьфинал на отказе Шараповой

Украинка Леся Цуренко вышла в третий раунд турнира WTA в Стэнфорде.
Вторая ракетка должна была играть в матче второго раунда против россиянки Марии Шараповой, но соперница Леси снялась с турнира, сославшись на травму.
Таким образом, Цуренко впервые сыграет в четвертьфинале этого турнира.
Следующей соперницей украинки станет победительница матча Кис – Долхайд.
Источник — Sport.ua
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