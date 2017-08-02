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Стэнфорд. Бондаренко обыграла Скьявоне и вышла во второй круг

Третья ракетка Украины в двух сетах обыграла 71 ракетку мира и впервые за 10 лет прошла первый круг

  • 02.08.2017 14:19
  • 767 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в двух сетах обыграла итальянку Франческу Скьявоне и вышла во второй круг турнира в американском Стэнфорде.
 
Противостояние длилось 88 минут. За это время Бондаренко сделала один эйс, допустила восемь двойных ошибкок и реализовала шесть брейк-поинтов. В свою очередь Скьявоне дважды подала навылет, допустила четыре «двойных» и взяла четыре гейма на подаче Бондаренко.
 
Эта победа позволила Бондаренко впервые за девять лет выступлений в Стэнфорде выйти во второй раунд турнира. Следующий матч теннисистка проведет против второго номера посева Петры Квитовой.
 
Стэнфорд. Первый круг
 
Катерина Бондаренко (Украина) - Франческа Скьявоне (Италия) - 6:3, 6:4

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 02.08.2017 14:30
    +4
    Наконец Sport.ua проснулся и вспомнил о теннисе. А Катя молодец провела лучший свой матч в этом году и все таки сломила сопротивления Скьявоне. Следующая на очереди Квитова и надо постараться еще улучшать игру, чтобы побороться за победу.
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    Mike
    Mike, 02.08.2017 17:58
    0
    А сегодня ночью Церенко играет против шараповой. Где делся Матусевич? Помню раньше на спорт уа были обзоры тенниса на неделю, какой турнир, сколько там наших и т.д., было бы неплохо возродить)
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    Станислав Матусевич
    Станислав Матусевич, 03.08.2017 15:58
    +1
    Mike, 02.08.2017 17:58
    А сегодня ночью Церенко играет против шараповой. Где делся Матусевич? Помню раньше на спорт уа были обзоры тенниса на неделю, какой турнир, сколько там наших и т.д., было бы неплохо возродить)
    Большой привет всем из солнечного Батуми! Спасибо, что помните, но до Торонто я в отпуске))
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