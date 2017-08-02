Стэнфорд. Бондаренко обыграла Скьявоне и вышла во второй круг

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в двух сетах обыграла итальянку Франческу Скьявоне и вышла во второй круг турнира в американском Стэнфорде.
Противостояние длилось 88 минут. За это время Бондаренко сделала один эйс, допустила восемь двойных ошибкок и реализовала шесть брейк-поинтов. В свою очередь Скьявоне дважды подала навылет, допустила четыре «двойных» и взяла четыре гейма на подаче Бондаренко.
Эта победа позволила Бондаренко впервые за девять лет выступлений в Стэнфорде выйти во второй раунд турнира. Следующий матч теннисистка проведет против второго номера посева Петры Квитовой.
Стэнфорд. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) - Франческа Скьявоне (Италия) - 6:3, 6:4
Источник — Sport.ua
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