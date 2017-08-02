Стэнфорд. Бондаренко обыграла Скьявоне и вышла во второй круг

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в двух сетах обыграла итальянку Франческу Скьявоне и вышла во второй круг турнира в американском Стэнфорде.

Противостояние длилось 88 минут. За это время Бондаренко сделала один эйс, допустила восемь двойных ошибкок и реализовала шесть брейк-поинтов. В свою очередь Скьявоне дважды подала навылет, допустила четыре «двойных» и взяла четыре гейма на подаче Бондаренко.

Эта победа позволила Бондаренко впервые за девять лет выступлений в Стэнфорде выйти во второй раунд турнира. Следующий матч теннисистка проведет против второго номера посева Петры Квитовой.