Сеговия. Стаховский вылетел в первом круге

Украинский теннисист Сергей Стаховский в тяжелейшем трехчасовом противостоянии проиграл канадцу Стивену Диасу на «челленджере» в Испании.

Матч первого раунда, который удачно начинался для украинца, закончился для него вылетом из турнира.

Сергей Стаховский (Украина) – Стивен Диас (Канада) – 6:2, 6:7(8), 3:6.

Украинец начал первый сет без раскачки, сделав быстрый брейк на подаче канадца. Не успел Диас опомниться, как уже «горел» 1:4. В восьмом гейме Стаховский сделал еще один брейк и красиво завершил сет на подаче соперника.

Вторая партия началась примерно в таком же ключе. После 5-го гейма украинец вел с идентичным счетом 4:1, но соперник начал огрызаться и отыграл 2 очка. Восьмой гейм затянулся на длительное время. Стаховский раз за разом зарабатывал возможность сделать брейк, но каждый раз ее упускал. В итоге Диас защитил свою подачу. Партия плавно перешла на тай-брейк, который в упорной борьбе выиграл канадский теннисист: 10-8.

После тяжелейшего второго сета Стаховский откровенно провалил начало третьей партии. Диас сделал брейк, хотя и продолжил испытывать проблемы на своей подаче. В пятом гейме при счете 1:3 украинец имел семь возможностей сократить разрыв в счете, но снова их упустил. К сожалению, в концовке партии Стаховский не смог совершить камбек и проиграл.