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Сеговия. Стаховский вылетел в первом круге

Украинский теннисист не удержал преимущество в матче со Стивеном Диасом

  • 01.08.2017 19:10
  • 535 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский в тяжелейшем трехчасовом противостоянии проиграл канадцу Стивену Диасу на «челленджере» в Испании.

Матч первого раунда, который удачно начинался для украинца, закончился для него вылетом из турнира.

Сергей Стаховский (Украина) – Стивен Диас (Канада) – 6:2, 6:7(8), 3:6.

Украинец начал первый сет без раскачки, сделав быстрый брейк на подаче канадца. Не успел Диас опомниться, как уже «горел» 1:4. В восьмом гейме Стаховский сделал еще один брейк и красиво завершил сет на подаче соперника.

Вторая партия началась примерно в таком же ключе. После 5-го гейма украинец вел с идентичным счетом 4:1, но соперник начал огрызаться и отыграл 2 очка. Восьмой гейм затянулся на длительное время. Стаховский раз за разом зарабатывал возможность сделать брейк, но каждый раз ее упускал. В итоге Диас защитил свою подачу. Партия плавно перешла на тай-брейк, который в упорной борьбе выиграл канадский теннисист: 10-8.

После тяжелейшего второго сета Стаховский откровенно провалил начало третьей партии. Диас сделал брейк, хотя и продолжил испытывать проблемы на своей подаче. В пятом гейме при счете 1:3 украинец имел семь возможностей сократить разрыв в счете, но снова их упустил. К сожалению, в концовке партии Стаховский не смог совершить камбек и проиграл.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 01.08.2017 20:48
    +2
    пора зачехлять ракетку, чем дальше тем хуже...
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    solova63
      solova63, 01.08.2017 22:20
    0
    зачехляйся Серёга! Видно пришло таки твое время. Призовых то за челенджеры все равно больше не дадут, как тебе хотелось бы. А выше ты уже не тянешь. Даже отказ от Сборной тебе не помог. Давай мы запомним твою победу над Федерером, а не вылет в 1м круге Сеговии!
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    tennisfever
      tennisfever, 01.08.2017 22:25
    0
    Дивився кінцівку цих мук і весь час не полишала думка - навіщо це все йому потрібне.
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    Steep
    Steep, 01.08.2017 22:41
    0
    tennisfever, 01.08.2017 22:25
    Дивився кінцівку цих мук і весь час не полишала думка - навіщо це все йому потрібне.
    Похоже лучшие годы Стаха позади, очень жаль. Был забавный момент в третьем сете начал говорить с судьей на украинском и спрашивал постоянно: "Коли будуть нові м'ячі?". К сожалению, судья его не понял.
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    Steep
      Steep, 01.08.2017 22:43
    0
    Плохо что пока достойной смены нашим мужчинам не нашлось, а вот у девушек ситуация получше, есть перспективные.
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