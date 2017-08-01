Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леся ЦУРЕНКО: «Моя подача меня порадовала»

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от победы над Ларой Арруабарреной

  • 01.08.2017 13:57
  • 848 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Седьмая сеяная «Bank of the West Classic» Леся Цуренко поделилась впечатлениями после стартовой победы в Стэнфорде.

- Для меня это был первый матч в американской хардовой серии, поэтому я переживала, - сказала Цуренко после матча с Ларой Арруабарреной. - Даже если ты тренируешься на этом покрытии, это все равно не одно и то же, что и реальная игра. В настоящем матче соперник будет стараться сделать твою жизнь как можно тяжелее, поэтому удары на твою половину корта прилетают совсем другие. Самое сложное в сегодняшнем матче - это хотя бы как-то перебить мяч, но что меня порадовало, так это моя подача.

Во втором раунде турнира украинку ждет поединок против Марии Шараповой. Для девушек это будет первая очная встреча на корте. Отметим, что в этом году Леся дебютирует на соревнованиях в Стэнфорде, а Мария выступает уже в четвертый раз. Лучший результат Шараповой на турнире - финал в сезоне-2010 (в борьбе за титул россиянка уступила Виктории Азаренко).

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Eurospring
      Eurospring, 01.08.2017 14:23
    0
    Вукоевич: "Моя подача меня сегодня порадовала"
    Цуренко: "Динамо рано расслабляться"
    Ссылка
    zem-zemz
      zem-zemz, 01.08.2017 15:04
    +1
    А причем тут рубрика футбол
    Ссылка
    SamojlovS
      SamojlovS, 01.08.2017 17:35
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Кстати, Леся!
    Тебе там дальше с Шарой играть.
    Ты, если боишься криков или не любишь - лучше сразу что нибудь для ушей придумай там... )
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 01.08.2017 17:36
    +1
    удачи дальше против злостного американського читера, Леська.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.