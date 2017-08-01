Леся ЦУРЕНКО: «Моя подача меня порадовала»

Седьмая сеяная «Bank of the West Classic» Леся Цуренко поделилась впечатлениями после стартовой победы в Стэнфорде.

- Для меня это был первый матч в американской хардовой серии, поэтому я переживала, - сказала Цуренко после матча с Ларой Арруабарреной. - Даже если ты тренируешься на этом покрытии, это все равно не одно и то же, что и реальная игра. В настоящем матче соперник будет стараться сделать твою жизнь как можно тяжелее, поэтому удары на твою половину корта прилетают совсем другие. Самое сложное в сегодняшнем матче - это хотя бы как-то перебить мяч, но что меня порадовало, так это моя подача.

Во втором раунде турнира украинку ждет поединок против Марии Шараповой. Для девушек это будет первая очная встреча на корте. Отметим, что в этом году Леся дебютирует на соревнованиях в Стэнфорде, а Мария выступает уже в четвертый раз. Лучший результат Шараповой на турнире - финал в сезоне-2010 (в борьбе за титул россиянка уступила Виктории Азаренко).