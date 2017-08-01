Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Стэнфорд. Сестры Киченок побеждают вторых ракеток турнира

Людмила и Надежда Киченок на старте обыгрывают одних из лидеров соревнований

  • 01.08.2017 09:40
  • 413 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Украинский дуэт празднует победу над вторыми сеяными Габриэлой Дабровски (Канада) и И-Фань Сюй (Китай) в первом круге «Bank of the West Classic»: 6-4, 6-4.

В напряженной стартовой партии сестрам Киченок удалось выполнить три брейка и отыграться со счета 1-4. Уже во втором сете наши теннисистки выиграли один гейм на подаче соперниц, которого хватило для итоговой победы. Поединок продолжался 1 час и 9 минут.

В парном четвертьфинале Людмила и Надежда сыграют с победительницами противостояния Ольга Савчук / Анастасия Павлюченкова - Кэрол Чжао / Мелисса Лорд.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.