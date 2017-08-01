Стэнфорд. Сестры Киченок побеждают вторых ракеток турнира

Украинский дуэт празднует победу над вторыми сеяными Габриэлой Дабровски (Канада) и И-Фань Сюй (Китай) в первом круге «Bank of the West Classic»: 6-4, 6-4.
В напряженной стартовой партии сестрам Киченок удалось выполнить три брейка и отыграться со счета 1-4. Уже во втором сете наши теннисистки выиграли один гейм на подаче соперниц, которого хватило для итоговой победы. Поединок продолжался 1 час и 9 минут.
В парном четвертьфинале Людмила и Надежда сыграют с победительницами противостояния Ольга Савчук / Анастасия Павлюченкова - Кэрол Чжао / Мелисса Лорд.
Источник — Большой теннис Украины
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