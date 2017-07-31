Стэнфорд. Цуренко вышла во второй круг

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в американском Стэнфорде.
В стартовом поединке киевлянка в двух сетах одолела испанку Лару Арруабаррену – 6:3, 6:3.
Интересно, что во втором круге Цуренко может встретиться с Шараповой, которой нужно еще обыграть Дженнифер Брэди.
Источник — Sport.ua
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