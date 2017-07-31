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Стэнфорд. Цуренко вышла во второй круг

Украинка может встретиться с Шараповой в борьбе за второй раунд

  • 31.07.2017 22:10
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Getty Images
© Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в американском Стэнфорде.

В стартовом поединке киевлянка в двух сетах одолела испанку Лару Арруабаррену – 6:3, 6:3.

Интересно, что во втором круге Цуренко может встретиться с Шараповой, которой нужно еще обыграть Дженнифер Брэди.

Источник — Sport.ua

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