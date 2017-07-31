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Кицбюэль. Долгополов проиграл в первом раунде

Украинец уступил Беллуччи в трехсетовом поединке

  • 31.07.2017 19:36
  • 619 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Уступив стартовый сет и, проигрывая во второй партии 2-4, Долгополову удалось вернуться в игру и взять 5 из следующих 6 геймов, чтобы перевести матч в решающий сет.

В шестом гейме Александр не реализовал двойной брейкпоинт, на следующей подаче соперника заработал еще два шанса на брейк, но их также не использовал. Беллуччи, в свою очередь, смог воспользоваться своим единственным брейкпоинтом в сете: Долгополов упускает гейм с 40-15, после чего бразилец успешно подает на победу. Поединок продолжался почти 2 часа.

Во втором раунде Томаса Беллуччи ждет поединок против победителя встречи Томми Хаас - Ян-Леннард Штруфф.

Первый круг
Александр Долгополов (Украина) - Томас Беллуччи (Бразилия) 2-6 7-5 4-6

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    SandroKing
      SandroKing, 31.07.2017 19:05
    0
    Просто слил, вел в третьем сете с брейком. Ине в третьем раунде, а в первом.
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    Александр Сурков
      Александр Сурков, 31.07.2017 19:24
    +1
    SandroKing, 31.07.2017 19:05
    Просто слил, вел в третьем сете с брейком. Ине в третьем раунде, а в первом.
    Слил, но все таки он в третьем сете не вел с брейком, а имел возможность сделать брейк, два раза на приеме имел 15:40 и бездарно отдал геймы, и на своей подаче 40:15 выигрывал и все равно проиграл. Так отдавать матч у Долгополова уже в привычку вошло и надо от этого избавляться .
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