Кицбюэль. Долгополов проиграл в первом раунде

Уступив стартовый сет и, проигрывая во второй партии 2-4, Долгополову удалось вернуться в игру и взять 5 из следующих 6 геймов, чтобы перевести матч в решающий сет.
В шестом гейме Александр не реализовал двойной брейкпоинт, на следующей подаче соперника заработал еще два шанса на брейк, но их также не использовал. Беллуччи, в свою очередь, смог воспользоваться своим единственным брейкпоинтом в сете: Долгополов упускает гейм с 40-15, после чего бразилец успешно подает на победу. Поединок продолжался почти 2 часа.
Во втором раунде Томаса Беллуччи ждет поединок против победителя встречи Томми Хаас - Ян-Леннард Штруфф.
Первый круг
Александр Долгополов (Украина) - Томас Беллуччи (Бразилия) 2-6 7-5 4-6
Источник — Большой теннис Украины
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