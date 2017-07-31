Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает сохранять пятую строчку в рейтинге WTA.
Лидирует же в рейтинге чешка Каролина Плишкова, на второй позиции расположилась румынка Симона Халеп, а третьей идет Ангелика Кербер.
Леся Цуренко занимает 32-е место, а Катерина Бондаренко – 111-е.
Отметим прорыв в топ-200 Ангелины Калининой, сейчас она 184-я.
Источник — Sport.ua
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