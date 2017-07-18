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Роджер Федерер в 15-й раз выступит на Итоговом турнире года

Швейцарец установил очередной рекорд

  • 18.07.2017 20:13
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Getty Images
© Getty Images

Победитель Уимблдона Роджер Федерер обеспечил себе участие на Итоговом турнире года, который пройдет в Лондоне с 12 по 19 ноября.

Швейцарец в 15-й раз сыграет на Итоговом турнире, что является рекордом.

Отметим, что Роджер неизменно попадает на Итоговые соревнования с 2002 года. Лишь в 2016-м из-за травмы Федерер не смог сыграть в Лондоне.

Источник — Sport.ua

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