Роджер Федерер в 15-й раз выступит на Итоговом турнире года

Победитель Уимблдона Роджер Федерер обеспечил себе участие на Итоговом турнире года, который пройдет в Лондоне с 12 по 19 ноября.
Швейцарец в 15-й раз сыграет на Итоговом турнире, что является рекордом.
Отметим, что Роджер неизменно попадает на Итоговые соревнования с 2002 года. Лишь в 2016-м из-за травмы Федерер не смог сыграть в Лондоне.
Источник — Sport.ua
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