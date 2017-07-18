Роджер Федерер в 15-й раз выступит на Итоговом турнире года

Победитель Уимблдона Роджер Федерер обеспечил себе участие на Итоговом турнире года, который пройдет в Лондоне с 12 по 19 ноября.

Швейцарец в 15-й раз сыграет на Итоговом турнире, что является рекордом.

Отметим, что Роджер неизменно попадает на Итоговые соревнования с 2002 года. Лишь в 2016-м из-за травмы Федерер не смог сыграть в Лондоне.