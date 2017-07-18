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Призовой фонд US Open составит больше 50 миллионов долларов

Организаторы Открытого чемпионата США огласили призовой фонд турнира

  • 18.07.2017 19:46
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Стэн Вавринка, Getty Images
© Стэн Вавринка, Getty Images

Призовой фонд Открытого чемпионата США перевалит за 50 миллионов долларов. Как сообщает официальный сайт турнира в этом году призовой фонд составит 50,4 миллиона долларов.

Чемпионы US Open в одиночном разряде получат по 3,7 миллиона, а в парном – до 675 тысяч.

Призовой фонд квалификационного турнира составит 2,9 миллиона долларов, что в 1,5 раза выше прошлогоднего.

Источник — Sport.ua

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