Призовой фонд US Open составит больше 50 миллионов долларов

Призовой фонд Открытого чемпионата США перевалит за 50 миллионов долларов. Как сообщает официальный сайт турнира в этом году призовой фонд составит 50,4 миллиона долларов.

Чемпионы US Open в одиночном разряде получат по 3,7 миллиона, а в парном – до 675 тысяч.

Призовой фонд квалификационного турнира составит 2,9 миллиона долларов, что в 1,5 раза выше прошлогоднего.