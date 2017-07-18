Долгополов прошел во второй раунд турнира в Бостаде

28-летний украинский теннисист Александр Долгополов в первом раунде грунтового турнира АТР в шведском Бостаде обыграл аргентинца Леонардо Майера - 6:3, 6:2.
Матч длился 61 минуту. Во время игры Александр сделал пять подач навылет, три брейка и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Майера лишь три эйса.
Во втором круге турнира в Бостаде Долгополова ждет матч против победителя встречи грузина Николоза Басилашвили и аргентинца Орасио Себальоса.
Источник — Sport.ua
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