Долгополов прошел во второй раунд турнира в Бостаде

28-летний украинский теннисист Александр Долгополов в первом раунде грунтового турнира АТР в шведском Бостаде обыграл аргентинца Леонардо Майера - 6:3, 6:2.

Матч длился 61 минуту. Во время игры Александр сделал пять подач навылет, три брейка и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Майера лишь три эйса.

Во втором круге турнира в Бостаде Долгополова ждет матч против победителя встречи грузина Николоза Басилашвили и аргентинца Орасио Себальоса.