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Долгополов прошел во второй раунд турнира в Бостаде

Первая ракетка Украины в двух сетах обыграл 134-го номера мирового рейтинга Леонардо Майера

  • 18.07.2017 18:40
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
28-летний украинский теннисист Александр Долгополов в первом раунде грунтового турнира АТР в шведском Бостаде обыграл аргентинца Леонардо Майера - 6:3, 6:2.
 
Матч длился 61 минуту. Во время игры Александр сделал пять подач навылет, три брейка и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Майера лишь три эйса.
 
Во втором круге турнира в Бостаде Долгополова ждет матч против победителя встречи грузина Николоза Басилашвили и аргентинца Орасио Себальоса.

Источник — Sport.ua

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