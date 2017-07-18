Ольга Савчук установила личный рекорд в парном рейтинге

Украинская теннисистка Ольга Савчук поднялась на 35 место в рейтинге в парном рейтинге, что является ее лучшим показателем в ее карьере. Напомним, до Умблдона Савчук занимала 42 место в мировой классификации.

Также скачок в рейтинге совершили сестры Киченок: Надежда поднялась на 6 позиций (51/57), Людмила – на 11 (60/71). Еще одна украинка Катерина Бондаренко поднялась на 8 позиций (57/65).

Продолжают лидировать в парном рейтинге Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова. На третье место поднялись победительницы Уимблдона россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова. Мартина Хингис опустилась на 5 позицию.

Напомним, в одиночном рейтинге Леся Цуренко впервые ворвалась в топ-30 теннисисток мира.