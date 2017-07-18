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Роджер ФЕДЕРЕР: «Я и сам не верил, что выиграю два Шлема в этом году»

Швейцарский теннисист – о победе на Уимблдоне

  • 18.07.2017 08:13
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Восьмикратный победитель Уимблдона Роджер Федерер прокомментировал победу на турнире, а также поделился планами на будущее.

«С чем в моей памяти будет связан этот Шлем? С рекордом, с тем, что я навсегда останусь первым игроком, который смог взять восемь титулов. Я создал историю на турнире, который значит для меня многое. Другой момент - это то, что мои сыновья были на награждении, чего раньше никогда не случалось. Они были со мной в Мельбурне, но тогда во время церемонии было уже поздно и они спали. Девочки сейчас уже прекрасно понимают, что происходит. Этот титул - совсем другая история по сравнению с Австралией. Здесь я был в числе фаворитов, а на Australian Open - совсем нет, но как быстро все может поменяться. Не могу поверить, что я снова выиграл.

Почему я расплакался, когда ожидал награждения? Когда ты начинаешь турнир как фаворит, и все наконец заканчивается, то ты просто истощен. Также я увидел свою семью, увидел трофей прямо перед собой. Это был первый такой момент, когда я был предоставлен сам себе. Я вспомнил всю тяжелую работу, которую проделал за последние полгода, и это все вместе меня накрыло. Последние месяцы и отказ от турниров на грунте - многие думают, что это было легко, но это не так, для меня это было очень тяжелое решение. К счастью, сейчас все сложилось так, что оно оказалось верным. На трибунах было тихо, потом буря эмоций и люди аплодировали стоя, в теннисе отлично создается такая атмосфера, когда ты чувствуешь, что происходит что-то особенное. Ты все время находишься в центре внимания, все глаза направлены на тебя, и потом был первый момент, когда я почувствовал, что наконец за мной пристально не следят и вся моя защита просто упала, а эмоции полились. Но это и есть особенный момент, так что эмоции должны быть.

Мог ли я представить, что буду настолько успешным, после победы над Сампрасом в 2001 году? Я думал, что, возможно, когда-нибудь у меня будет шанс побывать в финале и тогда я смогу побороться за титул Уимблдона. Вряд ли ты сразу станешь мечтать о восьми трофеях. Чтобы мечтать о таком, нужно иметь большой талант, а также родителей и тренеров, которые наставляют тебя на этот пусть с трех лет, которые видят тебя как проект. Я был не таким ребенком, я был обычным, просто верил и мечтал, что я могу это осуществить, и много работал.

Почему у меня такая успешная карьера? Думаю, на данном этапе, это из-за стабильности, нужно не бояться выходить на главные корты, я всегда почему-то испытывал проблемы на дальних кортах, мне всегда было комфортно играть с сильными соперниками на больших площадках. Еще, как мне кажется, мне помогло то, что я мечтал по-крупному, о тех вещах, которые многим бы показались нереальными. И я много тренировался, от работы с первым тренером до сегодняшней команды, вокруг меня всегда были прекрасные люди. Да, талант во многом мне помог, но на нем далеко бы я не уехал. Что мною движет? Я люблю играть, у меня отличная команда, жена поддерживает мою карьеру, она мой главный болельщик, я не против путешествовать, не против тренироваться.

Честно, я очень удивлен, как хорошо идет этот год, как я справляюсь с трудными ситуациями. Я знал, что после возвращения может один день я смогу провести так хорошо. Если бы я сказал, что выиграю два Шлема в этом году, люди бы надо мной посмеялись. Я и сам не верил, что так будет. Мельбурн - это как сон, Индиан-Уэллс и Майами - это вообще неожиданно, мне кажется, это было просто счастливое совпадение, но пускай будет и так. Это невероятно. Не знаю, как долго все будет продолжаться. Я просто должен себе напоминать, что здоровье всегда на первом месте. Не знаю, все, что происходит, мне кажется это даже слишком, просто фантастика какая-то.

Мои планы на вторую часть сезона? Я изначально хотел сыграть так много, сколько смогу. Завтра будем решать, что будет с моим выступлением в Канаде, но я определенно выступлю в Цинциннати и на US Open. Буду ли я ставить за цель вернуться на первое место в рейтинге? Если Энди Маррей и Новак Джокович не будут выигрывать так много, то основная конкуренция развернется между мной и Рафой Надалем. Здесь мне просто надо ответить на вопрос, что важнее, первая строчка или собственное здоровье», - сказал Федерер.

Источник — Большой теннис Украины

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