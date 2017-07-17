Сергей СТАХОВСКИЙ: «В теннисе призовые нужно увеличить в четыре раза»

Украинец Сергей Стаховский считает, что призовые в теннисе нужно увеличить в несколько раз.

«В теннисе призовые нужно увеличить на всех турнирах минимум в четыре раза, особенно на самом престижном, - «Уимблдоне». Думаю, проигравший в первом раунде на Шлеме заслуживает получить 100 тысяч евро. Для сохранения тенниса мы должны завлекать молодежь.

Когда молодые спортсмены видят футболистов, зарабатывающих миллионы, даже не играя в основном составе, и теннисистов, получающих деньги лишь в Топ-100 – логично, что они выбирают футбол», – рассказал Стаховский.