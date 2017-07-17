Неувядаемый Федерер, удивительная Мугуруса и трагедия Маттек-Сэндс

Вот и закончился юбилейный, 50-й в Открытой эре, розыгрыш Уимблдонского теннисного турнира. Подведем итоги турнира и отметим наиболее запомнившиеся его моменты.

Мужской одиночный разряд. Финал.

Роджер Федерер – Марин Чилич – 6:3, 6:1, 6:4.

Неувядаемый швейцарский маэстро не проиграл на турнире ни одного сета, став в восьмой раз триумфатором Уимблдона, а также самым возрастным его победителем. Пропустив Ролан Гаррос, Федерер прекрасно подготовился к следующему турниру Большого Шлема. Честно говоря, я был готов поздравлять Роджера уже после того, как до полуфинала не дошел ни один его соперник из Большой четверки. Сомневаюсь, что Маррей, Джокович или Надаль сумели бы остановить Федерера, но создать интригу им было по силам. Для прошлогоднего уимблдонского финалиста Раонича, Бердыха, и, особенно, Чилича эта задача оказалась совершенно невыполнимой. В мировой табели о рангах Роджер поднялся на третью позицию, а ситуация в Чемпионской гонке подозрительно напоминает то, что было 8-10 лет назад. Отрыв Надаля и Федерера от всех остальных неприлично огромен.

Перейдем к самым интересным фрагментам и персонам Уимблдона. По моей личной версии, естественно.

Лучший матч

Рафаэль Надаль – Жиль Мюллер – 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15.

В четвертом круге почти пятичасовая рубка с огромным количеством эмоций завершилась, хоть и довольно сенсационно по результату, но закономерно по игре. Люксембуржец выглядел несколько лучше Рафы и заслуженно выгрыз победу.

Прорыв турнира – Сэм Куэрри.

Американец сумел повторить свое лучшее достижение на турнирах Большого Шлема, дойдя до полуфинала. Два года назад он добирался до этой же стадии на US Open. Интересно, что сейчас по пути к полуфиналу он победил первую ракетку мира Энди Маррея, а на прошлом Уимблдоне выиграл у тогдашнего первого номера – Новака Джоковича, которого ждет ниже не самая приятная номинация.

Любимец фортуны – Роджер Федерер.

Основные соперники швейцарца не смогли добраться до решающих раундов и встретиться с ним. Хоть, повторюсь, обыграть Роджера у них все равно шансов было не слишком много. Тем не менее, не сомневаюсь, что множество любителей тенниса ожидало полуфинала Федерер – Джокович и финала Федерер – Надаль. Поэтому Роджер – везунчик, а мы все, соответственно, невезунчики, поскольку не смогли увидеть эти интереснейшие противостояния.

Главный неудачник Уимблдона – Новак Джокович.

Вообще говоря, сюда имели шансы попасть и Надаль с Марреем, однако серб всех переплюнул. Правый локоть Джоковича, беспокоивший его уже довольно давно, стал причиной снятия Новака в четвертьфинале с Бердыхом. Более того, вероятно, Джоковичу потребуется операция, и на корт в этом году он может уже не выйти.

Переходим к представительницам прекрасного пола.

Женский одиночный разряд. Финал.

Гарбинье Мугуруса – Венус Вильямс – 7:5, 6:0.

В женской части программы ситуация складывалась, по традиции, значительно запутаннее, чем у мужчин. Особенно после того, как в первых кругах вылетели главные фаворитки по версии букмекеров – чешки Квитова и Плишкова. До финала дошли опытнейшая Вильямс, пятикратная победительница Уимблдона, и молодая испанка Мугуруса, уже имеющая в активе победу на прошлогоднем Ролан Гаррос. В итоге молодость одержала победу над опытом, и Гарбинье стала первой теннисисткой в истории, побеждавшей в финалах турниров Большого Шлема обеих сестер Вильямс.

Лучший матч

Йоханна Конта – Симона Халеп – 6:7(2), 7:6(5), 6:4.

Четвертьфинальный матч британки и румынки вышел на загляденье по драматургии. Проиграв на тайбрейке первый сет и уступая во втором, Конта, неистово поддерживаемая своими болельщиками, все же смогла собраться и вырвать победу у неуступчивой Симоны. После матча фаны на Центральном корте радовались так бурно, будто британка выиграла весь турнир. Оказалось, что радость была преждевременной: против Вильямс в полуфинале Конта не нашла серьезных аргументов.

Прорыв турнира – Магдалена Рыбарикова.

Словачка, пропустившая почти год из-за травмы и операций, восстановилась как раз к началу травяного сезона. До Уимблдона она одержала тринадцать побед в четырнадцати матчах на траве, выиграв два стотысячника и дойдя до полуфинала в Ноттингеме, где уступила Конте. Тем не менее, представить, что Рыбарикова сможет выйти в полуфинал Уимблдона, победив по пути Каролину Плишкову, не мог, наверное, никто.

Главная неудачница Уимблдона – Симона Халеп.

Хоть с точки зрения чисто турнирных достижений румынка смогла добраться достаточно далеко – до четвертьфинала – но в итоге ей должно быть обиднее других. Снова, как и на Ролан Гаррос, ей не хватило одной победы, чтобы впервые возглавить мировой рейтинг. А счастье было так близко: в матче с Контой Халеп выиграла первый сет и вела с брейком во втором.

Любимица фортуны – Каролина Плишкова.

В этой номинации у Каролины конкурентов не было. Быть к началу Уимблдона третьей ракеткой мира, вылететь во втором круге, и по итогам турнира впервые в карьере оказаться на вершине рейтинга за счет того, что конкурентки не смогли защитить прошлогодние очки – что это, как не улыбка фортуны?

Теперь о парных соревнованиях. Они значительно менее популярны, чем одиночные, поэтому кратко, без хит-парадов, оценим результаты.

Мужской парный разряд. Финал.

Лукаш Кубот/Марсело Мело – Оливер Марах/Мате Павич – 5:7, 7:5, 7:6(2), 3:6, 13:11.

После окончания эпохи доминации братьев Брайанов мужской парный турнир способна выиграть чуть не любая из сеяных пар. На этом Уимблдоне титул в тяжелейшем, почти пятичасовом финальном матче завоевал польско-бразильский дуэт. Интересно, что Марах/Павич и в полуфинале играли подобный марафон, победив пару Мектич/Скугор в пятом, решающем сете со счетом 17:15, что привело к неприятным последствиям для украинских болельщиков в миксте. Но об этом чуть позже.

Женский парный разряд. Финал.

Екатерина Макарова/Елена Веснина – Чань Хао-Чин/Моника Никулеску – 6:0, 6:0.

К сожалению, в женских парных соревнованиях главным событием стал не финал. Тяжелая травма Бетани Маттек-Сэндс, полученная ею при игре в одиночке, привела к снятию с турнира главных фаворитов турнира – пары Маттек-Сэндс/Шафаржова. Американо-чешский дуэт победил на трех предыдущих турнирах Большого Шлема и в случае триумфа на Уимблдоне выиграл бы так называемый некалендарный Большой Шлем, что случается крайне редко, но увы, травма лишила их такого шанса.

А в субботнем финале, начавшемся уже ближе к ночи из-за мужского парного финала, российская пара, посеянная под вторым номером, не стала затягивать игру до воскресенья, не отдав своим соперницам вообще ни одного гейма.

Микст. Финал.

Джейми Маррей/Мартина Хингис – Хенри Континен/Хизер Уотсон – 6:4, 6:4.

Поскольку миксты играются в сезоне редко: только на турнирах Большого Шлема и Олимпиадах, то спрогнозировать победителя здесь крайне сложно. В этом году победу над прошлогодними триумфаторами Уимблдона одержали старший брат Энди Маррея Джейми и легенда женского тенниса Мартина Хингис.

Но был вариант, который мог порадовать наших болельщиков. В четвертьфинал вышла пара Мате Павич/Людмила Киченок, показывавшая хорошую игру по ходу турнира. К ним жребий был достаточно благосклонен, выбрав в соперники дуэт Демолинер/Мартинес-Санчес. К сожалению, прямо перед этим матчем Мате Павич отыграл более четырех с половиной часов в полуфинале мужского парного разряда, и на матч микста вышел морально и физически истощенным. Люда играла здорово, но в миксте от партнера зависит процентов 70 результата. На третий сет Павича банально не хватило, и именно его проигранная подача стала решающей в матче.

Украинцы на Уимблдоне

Среди мужчин выделить совершенно некого, лишь Сергей Стаховский дошел до второго круга. У женщин Элина Свитолина установила рекорд для женского украинского тенниса в одиночном разряде Уимблдона, выйдя в четвертый круг турнира. По итогам турнира она опустилась на одну строчку в женском рейтинге, став шестой. Леся Цуренко установила персональный рекорд, дойдя до третьего круга Уимблдона, что позволило ей впервые войти в тридцатку сильнейших в женской табели о рангах и занять 29-е место.

Марта Костюк в соревнованиях юниоров дошла до полуфинала в парном разряде с канадкой Бренстайн, но в одиночке проиграла уже во втором круге турнира.

Теперь до августа в теннисе наступает некоторое затишье. Самое интересное начнет происходить через три недели в Северной Америке на подготовительных турнирах к Открытому чемпионату США.

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