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Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский улучшили позиции, Федерер – в топ-3

Александр Долгополов опустился на 88-ю позицию

  • 17.07.2017 08:38
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Украинские теннисисты Илья Марченко и Сергей Стаховский улучшили свои позиции в мировой классификации. По результатам Уимблдона Марченко поднялся на 5 строчек, Стаховский – на 6.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов опустился на 5 позиций и теперь 88-й.

Чемпион Уимблдонского турнира Роджер Федерер, который вторым в сезоне после Рафаэля Надаля гарантировал себе участие в итоговом турнире, вошел в топ-3, обогнав Стэна Вавринку и Новака Джоковича. Маррей и Надаль продолжают лидировать в рейтинге лучших теннисистов.

(89/84) Александр Долгополов - 596
(112/117) Илья Марченко - 497
(114/122) Сергей Стаховский - 486
(372/376) Владислав Манафов - 118

Источник — Sport.ua

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