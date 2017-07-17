Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский улучшили позиции, Федерер – в топ-3

Якщо Палкін каже що: Мариуполь это Украина.То мабудь це йде у розріз з уявленнями правителів ДНР?...

Ок, Маріуполь це Україна і всі повинні там грати, при умові забезпечення безпеки команді та ультр...

при динамовских болельщиках опасней играть чем в мариуполе

России чувствую скоро будет полная *опа!!!

в Крыму тоже можно играть в УПЛ) Если Россия Арестует участников, то россию дискалифицируют из фи...

интервьюеру- этот вопрос(только интересно-шахтер ,какая команда?) ко...

Интересно, это вопрос к интервьюеру, сказавшему так, или к Палкину?