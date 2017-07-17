Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский улучшили позиции, Федерер – в топ-3

Украинские теннисисты Илья Марченко и Сергей Стаховский улучшили свои позиции в мировой классификации. По результатам Уимблдона Марченко поднялся на 5 строчек, Стаховский – на 6.
Первая ракетка Украины Александр Долгополов опустился на 5 позиций и теперь 88-й.
Чемпион Уимблдонского турнира Роджер Федерер, который вторым в сезоне после Рафаэля Надаля гарантировал себе участие в итоговом турнире, вошел в топ-3, обогнав Стэна Вавринку и Новака Джоковича. Маррей и Надаль продолжают лидировать в рейтинге лучших теннисистов.
(89/84) Александр Долгополов - 596
(112/117) Илья Марченко - 497
(114/122) Сергей Стаховский - 486
(372/376) Владислав Манафов - 118
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.