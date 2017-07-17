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Рейтинг WTA. Цуренко впервые в карьере попала в топ-30

Элина Свитолина опустилась на шестую позицию

  • 17.07.2017 07:50
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

В понедельник, после окончания Уимблдона, был обновлен рейтинг WTA.

Впервые в карьере в топ-30 лучших теннисисток планеты попала Леся Цуренко. Благодаря выходу в третий круг травяного «мэйджора», 28-летняя украинка поднялась на 6 позиций. Напомним, в этом году Цуренко также вышла в третий круг на Ролан Гарросе. Оба достижения являются личными рекордами в карьере теннисистки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и оказалась на шестом месте в мировой классификации. По итогам Уимблдонского турнира украинку обошли Йоханна Конта и Гарбинье Мугуруса, которые расположились на 4 и 5 местах рейтинга. Напомним, Серена Уильямс, которая сейчас пребывает в декретном отпуске и быстро теряет очки, до турнира занимала 4 позицию, поэтому Свитолина опустилась всего на одно место.

В первой тройке лучших теннисисток состоялось одно изменение – Анджелик Кербер опустилась на 2 позиции и теперь третья, ее место заняла Каролина Плишкова, которая до старта Уимблдона замыкала топ-3. Симона Халеп осталась на второй позиции.

(6/5) Элина Свитолина - 4935
(29/35) Леся Цуренко - 1543
(113/112) Катерина Бондаренко - 547
(124/160) Катерина Козлова - 477
(213/248) Ангелина Калинина - 254.

Источник — Sport.ua

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