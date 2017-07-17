Рейтинг WTA. Цуренко впервые в карьере попала в топ-30

В понедельник, после окончания Уимблдона, был обновлен рейтинг WTA.
Впервые в карьере в топ-30 лучших теннисисток планеты попала Леся Цуренко. Благодаря выходу в третий круг травяного «мэйджора», 28-летняя украинка поднялась на 6 позиций. Напомним, в этом году Цуренко также вышла в третий круг на Ролан Гарросе. Оба достижения являются личными рекордами в карьере теннисистки.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и оказалась на шестом месте в мировой классификации. По итогам Уимблдонского турнира украинку обошли Йоханна Конта и Гарбинье Мугуруса, которые расположились на 4 и 5 местах рейтинга. Напомним, Серена Уильямс, которая сейчас пребывает в декретном отпуске и быстро теряет очки, до турнира занимала 4 позицию, поэтому Свитолина опустилась всего на одно место.
В первой тройке лучших теннисисток состоялось одно изменение – Анджелик Кербер опустилась на 2 позиции и теперь третья, ее место заняла Каролина Плишкова, которая до старта Уимблдона замыкала топ-3. Симона Халеп осталась на второй позиции.
(6/5) Элина Свитолина - 4935
(29/35) Леся Цуренко - 1543
(113/112) Катерина Бондаренко - 547
(124/160) Катерина Козлова - 477
(213/248) Ангелина Калинина - 254.
Источник — Sport.ua
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