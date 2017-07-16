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Мело и Кубот выиграли Уимблдон в парном разряде

Финал мужского парного разряда продолжался почти пять часов

  • 16.07.2017 19:21
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Getty Images
© Getty Images

Бразильский теннисист Марсело Мело и поляк Лукаш Кубот в финале парного турнира в Лондоне взяли верх над австрийцем Оливером Мараком и хорватом Мате Павичем - 5/7, 7/5, 7/6(2), 3/6, 13/11.

Спортсмены провели на корте 4 часа 39 минут, за которые Марсело и Лукаш сделали семнадцать эйсов, три брейка и семь раз ошиблись при подаче. Тогда как Оливер и Мате шестнадцать раз подали навылет и реализовали три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок.

Этот титул стал для Мело и Кубот первым на «мэйджорах» в текущем сезоне, принеся им 2000 рейтинговых очков и $400,000 призовых.﻿

Источник — Gotennis.ru

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