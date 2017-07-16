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Роджер Федерер - восьмикратный победитель Уимблдона

В финале турнира швейцарец не заметил Марина Чилича

  • 16.07.2017 18:06
  • 1987 просмотров
  • 11 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Швейцарец Роджер Федерер стал восьмикратным победителем Уимблдона и 19-ти кратным победителем турниров «Большого шлема».

В финале Уимблдона 35-летний Федерер обыграл младшего на семь лет хорвата Марина Чилича. Роджеру понадобилось всего 100 минут, чтобы в очередной раз вписать свое имя в историю мирового тенниса – 6:3, 6:1, 6:4.

Победа принесла Федереру 2000 очков, 2,2 миллиона фунтов призовых и звание третьей ракетки мира.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    seregakaminskiy87
      seregakaminskiy87, 16.07.2017 18:08
    +8
    Просто легенда!Гений тенниса!Давай еще US Open!
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    mafiozi250
      mafiozi250, 16.07.2017 18:09
    +2
    Даже сам Чилич судя по фото очень рад победе Федерера
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    vanadiy_98
    online
      vanadiy_98, 16.07.2017 18:09
    +5
    Легенда, браво
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    yomayo17
      yomayo17, 16.07.2017 18:11
    +6
    На одному диханні, спокійно, наче в 25 років, а не в 35, Роджер виграв ВОСЬМИЙ Уімблдон! Браво!
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    videoman1985
    online
      videoman1985, 16.07.2017 18:11
    -1
    Шок. А фото Федерера у вас нет? Это же Чилич. Он что ли выиграл?
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    Mitasov
    Mitasov, 16.07.2017 18:12
    +2
    Well done, Roger!!!
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 16.07.2017 18:14
    +5
    Честно это космос. Это реально человек-эпоха. Наверное скоро будут говорит Теннис это Роджер Федерер
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    Yaroslav Polishchuk
      Yaroslav Polishchuk, 16.07.2017 18:24
    0
    дивився матч. Роджер - король!!!
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    bog829
      bog829, 16.07.2017 18:31
    +4
    Браво Роджер! Заслуженная победа, финал к сожалению не получился, хорват был явно не в тонусе, куча детских ошибок, ни подачи ни приема, после первого сета уже не интерестно было смотреть, спортивной борьбы не было и виртуозного тенниса от федя я тоже не увидел, но не его вина что чилич постоянно лупил то в аут то в сетку, в итоге игра получилась престной больше похожая на тренировку. Спасибо феде за турнир если бы не он то и смотреть на этом турнире было бы не на кого
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    topeleven11
      topeleven11, 16.07.2017 18:38
    +3
    Только огромное уважение вызывают такие люди!
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    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 16.07.2017 18:48
    +3
    Браво легенда,дивно що він останні 5 років не міг виграти
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