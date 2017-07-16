Роджер Федерер - восьмикратный победитель Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер стал восьмикратным победителем Уимблдона и 19-ти кратным победителем турниров «Большого шлема».
В финале Уимблдона 35-летний Федерер обыграл младшего на семь лет хорвата Марина Чилича. Роджеру понадобилось всего 100 минут, чтобы в очередной раз вписать свое имя в историю мирового тенниса – 6:3, 6:1, 6:4.
Победа принесла Федереру 2000 очков, 2,2 миллиона фунтов призовых и звание третьей ракетки мира.
Источник — Sport.ua
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